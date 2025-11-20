VENTONUOVO

In Senato si celebra la festa nazionale della Romania

Nov 20, 2025

Cultura, Politeia (ass. Romena in Italia): Lunedì 24 novembre in Senato si celebra la festa nazionale della Romania, con un approfondimento sulla figura del famoso poeta Mihai Eminescu
Su iniziativa del Sen. Adriano Paroli (FI) e in occasione della 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 d𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚, lunedì 24 novembre ore 16:30 presso la Sala degli Atti Parlamentari- Biblioteca del Senato, si terrà un evento speciale per celebrare il legame artistico, storico e culturale tra Italia e Romania. Nel corso dell’incontro si approfondirà la figura del noto autore e poeta Mihai Eminescu, le cui opere più famose includono pubblicazioni del calibro di Luceafărul e Doina.
Sono inoltre previsti gli interventi di: Cristian Luca, Direttore dell’istituto romeno di Cultura e ricerca umanistica di Venezia; Prof.ssa Luisa Valmarin, docente all’università “La Sapienza” di Roma.
Nel corso dell’evento, 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐞𝐢𝐚 (costituita dai consiglieri comunali romeni eletti in Italia) 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐞𝐫𝐚̀ 𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢 𝐀𝐫𝐞𝐭𝐞̀ – 4ª edizione a esponenti della comunità romena in Italia che si sono distinti per il loro contributo alla cultura, scienza e società.
𝐔𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 che permetterà di 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚!
Per info e prenotazione: politeia.cons@gmail.com

