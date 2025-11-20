La collezione Couture Home Decor di Marco Coretti

festeggia il suo primo compleanno con un happening imperdibile e strettamente su invito riservato.

Nigi – Via Goffredo Mameli 53/54 – Roma

21 novembre 2025- a partire dalle 21,30

Esattamente un anno fa Marco Coretti, couturier italiano di fama internazionale, ha lanciato Couture Home Decor, il sorprendente progetto creativo dedicato design. Una capsule collection di complementi di arredo, prodotta in collaborazione con la Push Anti-Gallery di Alessandro Cocciolo e Bruna D’Innocenzo, aperta recentemente in Via Prassilla, 43 a Casal Palocco, e composta da una serie di pezzi unici, in edizione limitata, realizzati con maestri ceramisti romani. Vasi originalissimi, che reinterpretano la classicità delle ceramiche attraverso una lente pop, trasformandosi in una parodia elegante del nostro tempo. I protagonisti sono personaggi iconici: supereroi come Batman & Robin, investiti del compito di salvare la civiltà occidentale; Joker e Harley Quinn, incarnazioni di ribellione e rottura; e gli attori simbolo del cinema e della bellezza hollywoodiana Brad Pitt e Angelina Jolie (vedi foto allegata). Una narrazione visiva provocatoria, dove la tradizione incontra il presente in un gioco di contrasti, simboli e citazioni. Oggetti unici, rigorosamente lavorati a mano, che uniscono artigianato, cultura pop, design e lo storytelling di Coretti.

Ad un anno esatto dalla produzione del primo pezzo della collezione, Marco Coretti festeggia il compleanno di questo progetto creativo, con un happening divertente e sorprendente in perfetto stile Pop.

Nel cuore di Trastevere, dj set, drink d’eccellenza e tanti amici, riuniti per festeggiare insieme il successo di Home Decor. E infatti, è di vero e proprio successo che si tratta: collezionisti e interior decorator si contendono i complementi d’arredo di Marco Coretti, e le liste d’attesa per averli si allungano di giorno in giorno, con richieste che arrivano non solo dall’Italia, ma anche dall’Asia e dagli USA. Molti i personaggi noti che hanno voluto nella propria casa queste iconiche e irriverenti ceramiche, primo fra tutti Renato Zero.

Tra gli ospiti attesi all’happenning: Renato Zero, Cristian De Sica, Beatrice Luzzi, Demetra Hampton, Leopoldo Mastelloni, Paola Quattrini, Selvaggia Quattrini, Lucia Lavia, Antonia Liskova, e molti altri, riuniti insieme per augurare: Buon Compleanno, Home Decor!

Marco Coretti è uno stilista italiano di fama internazionale.

Dopo aver studiato arte, si è trasferito a Parigi per formarsi come apprendista e poi lavorare come assistente in atelier di haute couture. La sua carriera è stata segnata da diverse collaborazioni importanti, come la direzione creativa di Sorelle Fontana nel 2004 e la nomina ad art director del progetto “The Ages of Fashion” da parte del Comune di Roma e AltaRoma nel 2005. Coretti ha anche collaborato con artisti come Carla Accardi, Luigi Ontani e Paola Gandolfi, e ha lavorato con fotografi di fama come Gian Paolo Barbieri e Michel Comte. Tra i suoi riconoscimenti, c’è la vittoria del premio per miglior costumista al Berlino Short Film Festival 2021. Inoltre, le sue creazioni sono state esposte nel Kyoto Costume Institute, evidenziando l’importanza della moda italiana e il dialogo culturale tra Italia e Giappone.

PushAntigallery non è solo una galleria: un manifesto.

Un nuovo spazio in cui arte, design e collezionismo si incontrano in un equilibrio tra esclusività e avanguardia. Nessuna regola seguita, solo riscritta. Il concetto di “Antigallery” come manifesto. Rifiuto della staticità e della formalità delle esposizioni convenzionali. Arte non solo da osservare, ma da vivere. Eliminazione delle barriere tra creatore e fruitore, con trasformazione dello spazio espositivo in un’esperienza dinamica. Arte e design come strumenti di rottura e innovazione, con capacità di ridefinizione del collezionismo contemporaneo. Tutte le opere prodotte da PushAntigallery sono concepite, progettate e realizzate con un approccio che unisce avanguardia e sostenibilità.