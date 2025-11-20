Con AICS Lazio nasce il corso di formazione per allenatori di calcio a 8

Con AICS Lasio nasce il corso di formazione per allenatori di calcio a 8: un nuovo modo di vivere e insegnare il gioco

Formare un allenatore significa molto più che spiegare esercizi o tracciare schemi su una lavagna. Significa entrare nel cuore del gioco, comprenderne le logiche più profonde e saperle trasformare in un linguaggio capace di ispirare chi scende in campo con entusiasmo, talento e voglia di crescere.

È da questa convinzione che nasce il nuovo corso di formazione dedicato al calcio a 8: un percorso pensato per chi vuole fare un salto di qualità, per chi sente che è arrivato il momento di ampliare le proprie competenze e trasformare la propria passione in metodo.

A guidare questo viaggio saranno quattro figure di riferimento del panorama sportivo: Mister Gianni Betulli, il Prof. Gianmarco Magistro, il Dott. Vincenzo Chiavetta e il Prof. Valerio Lironi. Professionisti che uniscono esperienza sul campo, visione tecnica e una profonda capacità di leggere il gioco e i suoi cambiamenti.

Il programma unirà teoria e pratica senza barriere, accompagnando i partecipanti dal confronto in aula alle esercitazioni dirette sul terreno di gioco. Verranno analizzate tutte le sfumature del calcio a 8: strategia, gestione del gruppo, tecnica individuale, lettura delle situazioni, preparazione mentale e crescita delle performance. L’obiettivo è costruire un modello di allenatore completo, capace non solo di dirigere una squadra, ma di educare, motivare e guidare.

Al termine del percorso, i partecipanti non porteranno a casa semplicemente nuove nozioni, ma un bagaglio reale, operativo, immediatamente spendibile in campo. Perché un allenatore non è soltanto un gestore di schemi: è un leader che forma, ispira e contribuisce alla crescita dei suoi giocatori.

Il gioco cambia. Il modo di allenare cambia.

È il momento di evolversi.