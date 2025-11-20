Al Teatro V. Colonna di Marino in scena “I 39 scalini” di Patrick Barlow

Spettacolo tratto dal giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock

Prosegue la Stagione teatrale 2025/2026

Sabato 22 novembre 2025 alle ore 18.00 al Teatro Vittoria Colonna di Marino andrà in scena l’avvincente spettacolo “I 39 Scalini”di Patrick Barlow, dal giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock, per la Regia Alessandro Martorelli, con Alessandra Barbonetti, Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati. Fonico Roberto Perugini.

Quattro attori per 40 personaggi, in un noir divertente, serrato e velocissimo. Tratto dal coinvolgente ed originale giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock è stato trasformato da Patrick Barlow in un’esilarante commedia teatrale. Una storia che ha tutti gli ingredienti tipici dei thriller in stile anni ’40 ma con gli aspetti parodistici della commedia. Una velocità di esecuzione degli attori che si trasformeranno di volta in volta, anche contemporaneamente, in buoni, cattivi, uomini, donne e persino oggetti inanimati, trascinando lo spettatore in un alternarsi continuo di intrighi, inseguimenti spettacolari, colpi di scena e gag esilaranti.