VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Cinema e Teatro

Al Teatro V. Colonna di Marino in scena “I 39 scalini” di Patrick Barlow

DiMartina Paparusso

Nov 20, 2025

Spettacolo tratto dal giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock

Prosegue la Stagione teatrale 2025/2026

Sabato 22 novembre 2025 alle ore 18.00 al Teatro Vittoria Colonna di Marino andrà in scena l’avvincente spettacolo “I 39 Scalini”di Patrick Barlow,  dal giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock,  per la Regia Alessandro Martorelli,  con Alessandra Barbonetti,  Alessandro Martorelli,  Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati.  Fonico   Roberto Perugini.

Quattro attori per 40 personaggi, in un noir divertente, serrato e velocissimo. Tratto dal coinvolgente ed originale giallo di John Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchcock è stato trasformato da Patrick Barlow in un’esilarante commedia teatrale. Una storia che ha tutti gli ingredienti tipici dei thriller in stile anni ’40 ma con gli aspetti parodistici della commedia. Una velocità di esecuzione degli attori che si trasformeranno di volta in volta, anche contemporaneamente, in buoni, cattivi, uomini, donne e persino oggetti inanimati, trascinando lo spettatore in un alternarsi continuo di intrighi, inseguimenti spettacolari, colpi di scena e gag esilaranti.

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

Cinema Cinema e Teatro

GONDOLA, L’ACCLAMATO FILM DI VEIT HELMER IN ANTEPRIMA A ROMA

Nov 14, 2025 Sara Lauricella
Cinema e Teatro Cultura

Imperdibile fine settimana all’insegna del Teatro del territorio e del Teatro in famiglia a Marino

Nov 13, 2025 Martina Paparusso
Arte Cinema e Teatro

Federico Perrotta e Claudio Insegno a Orsogna 14 novembre 2025

Nov 13, 2025 Marco Vittoria

You missed

Cinema e Teatro

Al Teatro V. Colonna di Marino in scena “I 39 scalini” di Patrick Barlow

20 Novembre 2025 Martina Paparusso
News

Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Cresce desiderio di smart working? I tempi cambiano”

19 Novembre 2025 Marco Montini
News

Italian Sounding, Confeuro: “Da Italia e Ue necessaria una lotta senza quartiere”

19 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Eris Wilde pubblica il singolo “Lunatica”

19 Novembre 2025 Marco Vittoria