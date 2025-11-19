Eris Wilde pubblica il singolo “Lunatica”

Una ballata rock tra emozioni, contrasti e libertà interiore

Dal 29 ottobre 2025 è in promozione radio nazionale “Lunatica”, il singolo d’esordio di Eris Wilde, nome d’arte di Erika, una cantante dalla voce potente, versatile e intensamente emotiva.

Il brano, distribuito nei principali store digitali, segna l’inizio del percorso musicale di un’artista che sceglie il rock come linguaggio autentico per raccontare la propria verità.

“Lunatica” nasce da un desiderio profondo di libertà e da quella sensazione di voler rompere la linearità della vita quotidiana per inseguire emozioni nuove, vere, capaci di dare senso e ritmo al tempo che viviamo. È una ballata rock dal sound caldo e diretto, caratterizzata da una chitarra avvolgente e da una voce capace di alternare dolcezza e potenza con grande naturalezza. L’arrangiamento, essenziale e dinamico, accompagna il crescendo emotivo del brano, in cui l’interpretazione di Eris emerge come elemento centrale: graffiante e al tempo stesso empatica. Il testo è un invito a vivere senza timori, a riconoscere che anche l’instabilità può essere una forma di equilibrio, un modo per ritrovare sé stessi. Il singolo sarà presto accompagnato da un videoclip ufficiale, che esalterà l’immaginario visivo e simbolico di questa canzone.

Ascolta il brano

Eris Wilde, all’anagrafe Erika, scopre la passione per la musica sin da bambina, cantando nel coro delle scuole medie e partecipando a numerosi eventi e concorsi canori, tra cui “Il Fiore d’Argento”.

Dotata di una vocalità potente e di un’innata sensibilità interpretativa, sceglie il rock come spazio di libertà espressiva, distante dalle mode e vicino alla verità delle emozioni. In un panorama musicale in cui molti giovani si avvicinano alla trap e ai generi urban, Eris decide di seguire un percorso personale, dove la voce e l’anima si incontrano in un racconto sincero e viscerale.

