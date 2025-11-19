VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Alfero pubblica il singolo “Certezze”

DiMarco Vittoria

Nov 19, 2025

Un racconto intimo e sospeso, tra silenzi e verità taciute

Dal 24 ottobre è disponibile in promozione radio nazionale “Certezze”, il nuovo singolo firmato da Alessandro Rosellino Feudale, in arte Alfero. Il brano, distribuito da Routenote, è stato registrato e masterizzato presso MVM Rec Studio di Soverato (CZ) nel luglio 2025. “Certezze” nasce da un momento di sospensione emotiva, da quella pausa silenziosa in cui la vita sembra fermarsi. Una stanza, una luce calda, due persone distanti ma ancora legate da un filo invisibile: da quel silenzio prende forma la canzone, scritta di getto con la chitarra in mano, come primo passo per ritrovare la voce e il coraggio di scegliere.

A volte non si sceglie di restare fermi, perché fa paura scegliere.
Perché ogni strada ci sembra rischiosa, definitiva.
E così si aspetta, che qualcosa cambi da sola.

Ma l’attesa, silenziosa, consuma. Le parole non dette diventano muri, mentre

la spinta che dovrebbe muoverci si spegne inesorabilmente. – Alfero

Il brano, in Re maggiore, conserva un’atmosfera riflessiva e cruda, come una registrazione in presa diretta. La chitarra elettrica, con uno strumming leggero e arioso, sostiene la struttura del pezzo, mentre un sottile tappeto elettronico interviene come un respiro. La ritmica accompagna con delicatezza, seguendo la voce calda e sussurrata di Alfero, trattata con riverbero naturale e delay discreto per accentuare la profondità emotiva. Nelle strofe la tensione è trattenuta, il ritornello si apre con misura, e il finale sospeso lascia l’ascoltatore in bilico tra attesa e introspezione, come un pensiero che non trova ancora pace.

Ascolta il  brano

Alessandro Rosellino Feudale, conosciuto come Alfero, è insegnante, teatro terapeuta, autore, cantautore, attore e regista. Da oltre quindici anni si dedica al teatro pedagogico emozionale, conducendo laboratori e seminari dedicati alle arti sceniche e alla crescita personale.
Le sue canzoni nascono da un approccio ermetico e riflessivo, come frammenti di vissuto che si trasformano in racconto sonoro. Nel corso della sua carriera ha pubblicato il brano inedito Denaro e dose” (Premio Rino Gaetano 1994) e il testo poetico Evanescente rotta(Aletti Editore-CET Scuola Autori di Mogol). Nel 2017 viene selezionato parte  del lavoro poetico ed inserito nella collana “Ispirazioni” Pagine Editore. Le sue influenze spaziano da Battiato, De André e Capossela, fino a Radiohead, Jeff Buckley e Pat Metheny, fondendo introspezione cantautorale e sensibilità contemporanea.

YouTube: http://www.youtube.com/@alferomusic9376

Facebook: https://www.facebook.com/alrosellino.feudale

Instagram: https://www.instagram.com/ale.feudale

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sol”, il romanzo-rivelazione di Leonardo Cusumano

Nov 18, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Elena Ramona Potoroacă pubblica i racconti “I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole”

Nov 18, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Daniele Civinini pubblica il romanzo “Abbracciami, Roma”

Nov 18, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

BIOROMA, LA CITTÀ ETERNAA CONFRONTO COL SAPORE DELLA SPIRITUALITÀ

19 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Alfero pubblica il singolo “Certezze”

19 Novembre 2025 Marco Vittoria
News

Maltempo: “Frana in Friuli è tragedia. Italia vulnerabile”

18 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sol”, il romanzo-rivelazione di Leonardo Cusumano

18 Novembre 2025 Marco Vittoria