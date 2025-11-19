Alfero pubblica il singolo “Certezze”

Un racconto intimo e sospeso, tra silenzi e verità taciute

Dal 24 ottobre è disponibile in promozione radio nazionale “Certezze”, il nuovo singolo firmato da Alessandro Rosellino Feudale, in arte Alfero. Il brano, distribuito da Routenote, è stato registrato e masterizzato presso MVM Rec Studio di Soverato (CZ) nel luglio 2025. “Certezze” nasce da un momento di sospensione emotiva, da quella pausa silenziosa in cui la vita sembra fermarsi. Una stanza, una luce calda, due persone distanti ma ancora legate da un filo invisibile: da quel silenzio prende forma la canzone, scritta di getto con la chitarra in mano, come primo passo per ritrovare la voce e il coraggio di scegliere.

A volte non si sceglie di restare fermi, perché fa paura scegliere.

Perché ogni strada ci sembra rischiosa, definitiva.

E così si aspetta, che qualcosa cambi da sola.

Ma l’attesa, silenziosa, consuma. Le parole non dette diventano muri, mentre

la spinta che dovrebbe muoverci si spegne inesorabilmente. – Alfero

Il brano, in Re maggiore, conserva un’atmosfera riflessiva e cruda, come una registrazione in presa diretta. La chitarra elettrica, con uno strumming leggero e arioso, sostiene la struttura del pezzo, mentre un sottile tappeto elettronico interviene come un respiro. La ritmica accompagna con delicatezza, seguendo la voce calda e sussurrata di Alfero, trattata con riverbero naturale e delay discreto per accentuare la profondità emotiva. Nelle strofe la tensione è trattenuta, il ritornello si apre con misura, e il finale sospeso lascia l’ascoltatore in bilico tra attesa e introspezione, come un pensiero che non trova ancora pace.

Ascolta il brano

Alessandro Rosellino Feudale, conosciuto come Alfero, è insegnante, teatro terapeuta, autore, cantautore, attore e regista. Da oltre quindici anni si dedica al teatro pedagogico emozionale, conducendo laboratori e seminari dedicati alle arti sceniche e alla crescita personale.

Le sue canzoni nascono da un approccio ermetico e riflessivo, come frammenti di vissuto che si trasformano in racconto sonoro. Nel corso della sua carriera ha pubblicato il brano inedito “Denaro e dose” (Premio Rino Gaetano 1994) e il testo poetico “Evanescente rotta” (Aletti Editore-CET Scuola Autori di Mogol). Nel 2017 viene selezionato parte del lavoro poetico ed inserito nella collana “Ispirazioni” Pagine Editore. Le sue influenze spaziano da Battiato, De André e Capossela, fino a Radiohead, Jeff Buckley e Pat Metheny, fondendo introspezione cantautorale e sensibilità contemporanea.

YouTube: http://www.youtube.com/@alferomusic9376

Facebook: https://www.facebook.com/alrosellino.feudale

Instagram: https://www.instagram.com/ale.feudale

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

