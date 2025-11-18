VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Elena Ramona Potoroacă pubblica i racconti “I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole”

DiMarco Vittoria

Nov 18, 2025 #Book Promotion, #Elena Ramona Potoroacă, #Lift Promotion

Guide per bambini e genitori alla scoperta delle emozioni, del coraggio e della forza interiore

I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole” segnano un nuovo capitolo nel percorso creativo di Elena Ramona Potoroacă, autrice e terapeuta olistica che da anni dedica la sua opera alla crescita emotiva e spirituale dei più piccoli. Attraverso queste due storie, l’autrice intreccia poesia e introspezione, offrendo ai lettori un viaggio alla scoperta dell’universo interiore dei bambini, ma anche dei genitori che li accompagnano nella vita e nella crescita.

I Suoni Giocosi

Ispirata ai bambini con cui l’autrice ha lavorato nelle scuole di Birmingham, “I Suoni Giocosi” è una storia delicata e profonda che affronta il tema dell’emotività infantile e dei problemi di linguaggio.
Protagonista è l’Ape Timida, una piccola ape balbuziente che, attraverso un viaggio nel mondo degli insetti, impara a riconoscere e gestire le proprie emozioni, trovando infine il coraggio di esprimersi. La storia, arricchita dal contributo di una psicologa clinica, offre ai genitori suggerimenti preziosi per accompagnare i figli nella scoperta del proprio potenziale emotivo, dell’amicizia, della famiglia e del potere dell’immaginazione.

Solaria, la figlia del Sole

Con “Solaria, la figlia del Sole”, Potoroacă porta il lettore in un mondo simbolico e luminoso.
Il Sole, metafora della forza interiore, crea una figlia, Solaria, per condividere la sua luce con l’universo. La giovane intraprende un viaggio di conoscenza e consapevolezza, imparando il valore delle emozioni e della connessione con gli altri. In un dialogo tra madre e figlio, il racconto rivela il significato del “Sole interiore” che brilla in ognuno di noi, parlando di sensibilità, autenticità e amore. Una storia che aiuta genitori e bambini a comprendere e gestire le proprie emozioni in modo naturale e armonioso.

Acquista i racconti

https://casaeditricepagine.net/product/i-suoni-giocosi

Elena Ramona Potoroacă, originaria di Comănești (Romania), è insegnante, scrittrice e terapeuta olistica. Dopo aver conseguito le lauree in Giornalismo e Teologia, ha proseguito gli studi con un master in Comunicazione e Pubblicità. Nel 2015 si trasferisce in Inghilterra, dove lavora nel sistema educativo di Birmingham, dedicandosi in particolare ai bambini stranieri e al loro inserimento linguistico ed emotivo. Dal 2023 vive in Italia, a Tivoli, dove continua il suo percorso come autrice e facilitatore di crescita personale. Nel 2024 pubblica “Sento, sogno e… viaggio” (Kimerik Editore) un libro con due storie e cinque meditazioni, che coniuga racconti, esercizi di immaginazione e riflessioni interiori. È Coach Junghiana certificata, specialista in Neurografica, istruttrice di yoga per adulti e bambini e danza energetica. Nella sua pratica utilizza strumenti olistici come il Test dell’Albero, la terapia Almuza e le Costellazioni  Familiari con Oggetti, con l’obiettivo di aiutare le persone di qualsiasi fascia di età a ritrovare equilibrio, espressione e autenticità.

Facebook: https://www.facebook.com/elena.r.potoroaca

Instagram: https://www.instagram.com/elena_ramona_potoroaca

Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZNdcKLsKc/

Ufficio Stampa Nazionale

BOOK Promotion E-mail –book.promotionauthor@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sol”, il romanzo-rivelazione di Leonardo Cusumano

Nov 18, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Daniele Civinini pubblica il romanzo “Abbracciami, Roma”

Nov 18, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

MUSEI IN MUSICA al Polo Museale Sapienza

Nov 17, 2025 Norma Waltmann

You missed

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sol”, il romanzo-rivelazione di Leonardo Cusumano

18 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Elena Ramona Potoroacă pubblica i racconti “I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole”

18 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Daniele Civinini pubblica il romanzo “Abbracciami, Roma”

18 Novembre 2025 Marco Vittoria
News

Il cuore racconta, Milano ascolta: presentazione esclusiva del nuovo libro di Marilù S. Manzini

17 Novembre 2025 Lorena Fantauzzi