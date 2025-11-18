Elena Ramona Potoroacă pubblica i racconti “I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole”

Guide per bambini e genitori alla scoperta delle emozioni, del coraggio e della forza interiore

“I Suoni Giocosi” e “Solaria, la figlia del Sole” segnano un nuovo capitolo nel percorso creativo di Elena Ramona Potoroacă, autrice e terapeuta olistica che da anni dedica la sua opera alla crescita emotiva e spirituale dei più piccoli. Attraverso queste due storie, l’autrice intreccia poesia e introspezione, offrendo ai lettori un viaggio alla scoperta dell’universo interiore dei bambini, ma anche dei genitori che li accompagnano nella vita e nella crescita.

I Suoni Giocosi

Ispirata ai bambini con cui l’autrice ha lavorato nelle scuole di Birmingham, “I Suoni Giocosi” è una storia delicata e profonda che affronta il tema dell’emotività infantile e dei problemi di linguaggio.

Protagonista è l’Ape Timida, una piccola ape balbuziente che, attraverso un viaggio nel mondo degli insetti, impara a riconoscere e gestire le proprie emozioni, trovando infine il coraggio di esprimersi. La storia, arricchita dal contributo di una psicologa clinica, offre ai genitori suggerimenti preziosi per accompagnare i figli nella scoperta del proprio potenziale emotivo, dell’amicizia, della famiglia e del potere dell’immaginazione.

Solaria, la figlia del Sole

Con “Solaria, la figlia del Sole”, Potoroacă porta il lettore in un mondo simbolico e luminoso.

Il Sole, metafora della forza interiore, crea una figlia, Solaria, per condividere la sua luce con l’universo. La giovane intraprende un viaggio di conoscenza e consapevolezza, imparando il valore delle emozioni e della connessione con gli altri. In un dialogo tra madre e figlio, il racconto rivela il significato del “Sole interiore” che brilla in ognuno di noi, parlando di sensibilità, autenticità e amore. Una storia che aiuta genitori e bambini a comprendere e gestire le proprie emozioni in modo naturale e armonioso.

Elena Ramona Potoroacă, originaria di Comănești (Romania), è insegnante, scrittrice e terapeuta olistica. Dopo aver conseguito le lauree in Giornalismo e Teologia, ha proseguito gli studi con un master in Comunicazione e Pubblicità. Nel 2015 si trasferisce in Inghilterra, dove lavora nel sistema educativo di Birmingham, dedicandosi in particolare ai bambini stranieri e al loro inserimento linguistico ed emotivo. Dal 2023 vive in Italia, a Tivoli, dove continua il suo percorso come autrice e facilitatore di crescita personale. Nel 2024 pubblica “Sento, sogno e… viaggio” (Kimerik Editore) un libro con due storie e cinque meditazioni, che coniuga racconti, esercizi di immaginazione e riflessioni interiori. È Coach Junghiana certificata, specialista in Neurografica, istruttrice di yoga per adulti e bambini e danza energetica. Nella sua pratica utilizza strumenti olistici come il Test dell’Albero, la terapia Almuza e le Costellazioni Familiari con Oggetti, con l’obiettivo di aiutare le persone di qualsiasi fascia di età a ritrovare equilibrio, espressione e autenticità.

