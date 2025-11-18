Daniele Civinini pubblica il romanzo “Abbracciami, Roma”

Un viaggio tra nostalgia, identità e legami indissolubili nati online

Daniele Civinini torna a sorprendere il pubblico con il suo nuovo romanzo “Abbracciami, Roma”, un’opera che racconta di un tempo non troppo lontano, ma già quasi dimenticato: l’alba di Internet, delle chat notturne, dei modem a 56k e dei legami umani costruiti nel silenzio delle camere illuminate solo dallo schermo di un computer. Dempsey, il protagonista, parte alla volta di Roma con il cuore diviso tra la paura e la speranza. Incontra persone che fino a quel momento conosceva solo dietro a un nickname. Questi sconosciuti virtuali prendono vita, si riempiono di colori, di emozioni, di carne e voce. Un pomeriggio vissuto nel ruolo di Serse il Dio caritatevole, pronto a donarsi ma anche a trattenersi, sfocia in una notte romana fatta di danze sfrenate, amori passeggeri e amicizie destinate a durare per sempre. “Abbracciami, Roma” è un tributo agli anni in cui l’internet domestico era agli inizi e una notte in chat poteva bastare per cambiare la vita. Civinini parla di una generazione che trovava rifugio in uno spazio virtuale che diventava reale, fatto di anime emarginate che in quelle connessioni trovavano finalmente un posto da chiamare “casa”. Con sensibilità e autenticità, il romanzo racconta le esperienze di chi, ai margini della società, ha trovato nelle chat un luogo di accoglienza, amore e libertà, dove essere se stessi senza timore di essere giudicati.

Daniele Civinini nasce a Prato nel 1981. Esordisce nel 2014 con il romanzo “Alex”, vincitore del Premio Nanà, consegnato da Luciano De Crescenzo alla Sapienza di Roma, poi pubblicato con David and Matthaus. Nel 2020 pubblica “La corda per la fiorentina” (Porto Seguro). “Abbracciami, Roma” è la sua terza opera, ma l’autore ha già un nuovo manoscritto pronto e altri progetti in lavorazione. La sua scrittura mescola introspezione, autenticità e uno sguardo lucido sulle fragilità umane, rendendolo una delle voci più originali e sensibili del panorama narrativo italiano contemporaneo.

