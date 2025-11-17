La giornalista Elvira Serra presenta a Pisa “Le voci di via del silenzio”

Venerdì 21 novembre alle 17:30 l’evento a cura di CNA Pisa nell’ Auditorium del Museo degli Strumenti di Fisica dell’ Università di Pisa

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e del buon giornalismo. Venerdì 21 novembre, alle ore 17:30, nell’Auditorium del Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica dell’Università di Pisa (ingresso da Largo Padre Renzo Spadoni), la giornalista e scrittrice Elvira Serra, firma del Corriere della Sera, presenterà il suo nuovo romanzo “Le voci di via del silenzio”, edito da Solferino.

L’autrice dialogherà con i giornalisti Francesca Franceschi e Tommaso Strambi in un incontro che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni sui temi della memoria, delle relazioni umane e della voce interiore che attraversa le nostre vite.

L’iniziativa è a cura di CNA Pisa e Impresa Donna CNA Pisa col supporto dell’Associazione Culturale Sarda “Grazia Deledda” di Pisa, nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione della cultura e del ruolo delle donne nella società contemporanea.

A seguire, firma copie con l’autrice a cura della Libreria Ghibellina di Pisa, impresa associata CNA.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite al link: 👉🏻 t.ly/WpQ0s