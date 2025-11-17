VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

La giornalista Elvira Serra presenta a Pisa “Le voci di via del silenzio”

DiMarco Montini

Nov 17, 2025

La giornalista Elvira Serra presenta a Pisa “Le voci di via del silenzio”

Venerdì 21 novembre alle 17:30 l’evento a cura di CNA Pisa nell’ Auditorium del Museo degli Strumenti di Fisica dell’ Università di Pisa

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e del buon giornalismo. Venerdì 21 novembre, alle ore 17:30, nell’Auditorium del Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica dell’Università di Pisa (ingresso da Largo Padre Renzo Spadoni), la giornalista e scrittrice Elvira Serra, firma del Corriere della Sera, presenterà il suo nuovo romanzo “Le voci di via del silenzio”, edito da Solferino.

L’autrice dialogherà con i giornalisti Francesca Franceschi e Tommaso Strambi in un incontro che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni sui temi della memoria, delle relazioni umane e della voce interiore che attraversa le nostre vite.

L’iniziativa è a cura di CNA Pisa e Impresa Donna CNA Pisa col supporto dell’Associazione Culturale Sarda “Grazia Deledda” di Pisa, nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione della cultura e del ruolo delle donne nella società contemporanea.

A seguire, firma copie con l’autrice a cura della Libreria Ghibellina di Pisa, impresa associata CNA.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite al link: 👉🏻 t.ly/WpQ0s

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

ALL’OASI PARK LA GRANDE FESTA DELLE PRINCIPESSE: ROSSANA MANCINI COMPIE 90 ANNI E DIVENTA LA REGINA DEL PARCO

Nov 16, 2025 Martina Paparusso
News

Rifiuti, Tiso(Accademia IC): “Comuni si impegnino di più per economia circolare”

Nov 15, 2025 Marco Montini
News

Sanità: Droghei (PD), “Nel Lazio sempre più cittadini rinunciano a curarsi”

Nov 15, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

MUSEI IN MUSICA al Polo Museale Sapienza

17 Novembre 2025 Norma Waltmann
Musica e Letteratura

Damiano Piras presenta “L’alba di una nuova Sfinge” – Simmetrie perdute | RECENSIONE

17 Novembre 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Marilena Anzini: amplifica il concetto di suono e di voce

17 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Ainalem Sansone presenta “Senza radici non si vola”: il coraggio di tornare a sé stessi | RECENSIONE

17 Novembre 2025 Marco Vittoria