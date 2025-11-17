Il cuore racconta, Milano ascolta: presentazione esclusiva del nuovo libro di Marilù S. Manzini

Una serata dedicata alla forza dei sentimenti, alla bellezza dell’arte e alla profondità delle emozioni: è questo lo spirito dell’incontro in programma giovedì 20 novembre alle ore 18.45 presso “Amelie”, elegante punto vendita nel cuore di Brera, in via Fiori Chiari 24 a Milano, dove verrà presentato il nuovo libro di Marilù S. Manzini, La memoria del cuore.

Scrittrice modenese trapiantata a Milano, artista poliedrica che si divide tra pittura, fotografia, scrittura e regia cinematografica, Marilù S. Manzini torna in libreria con un’opera intensa e profondamente intima. La memoria del cuore, edito da Piemme e vincitore della dodicesima edizione del Premio Zanibelli 2024, è un viaggio nell’anima alla ricerca di una salvezza possibile, un romanzo che esplora le voci nascoste delle emozioni e il potere trasformativo dei ricordi.

L’autrice non è nuova al successo: tra i suoi libri più celebri spicca Il Quaderno nero dell’amore, oltre 100.000 copie vendute, da cui ha tratto la sceneggiatura e la regia dell’omonimo film distribuito su Netflix e Amazon Prime. Come artista, le sue opere sono state esposte in Italia e all’estero, tra Miami — nell’ambito dell’Art Basel al Mana Wynwood — e New York presso la Unix Gallery.

La presentazione di Milano sarà introdotta dalla storica dell’arte Alessandra Bertolè Viale, che dialogherà con la scrittrice guidando il pubblico alla scoperta dei temi centrali del libro: la memoria emotiva, le fragilità umane, il bisogno di riconoscersi e ritrovarsi attraverso la narrazione.

L’incontro promette di essere un viaggio tra moda, arte e scrittura, in un ambiente raffinato dove l’eleganza di Amelie si intreccia con la poesia dei sentimenti. Durante la serata sarà possibile conversare con l’autrice, acquistare il libro e scoprire la nuova collezione del brand.

Ad accogliere gli ospiti, soft drink e piccole delizie, per rendere l’atmosfera ancora più piacevole e conviviale.

Un appuntamento speciale, dove Milano diventa spazio d’ascolto e di incontro, e in cui La memoria del cuore si rivela per ciò che è: un invito ad aprirsi, a sentire e a dare valore a ciò che resta dentro di noi.