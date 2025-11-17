VENTONUOVO

Damiano Piras presenta “L’alba di una nuova Sfinge” – Simmetrie perdute | RECENSIONE

Marco Vittoria

Nov 17, 2025

In “L’alba di una nuova Sfinge”, Damiano Piras affronta con rigore e passione una delle domande più affascinanti dell’archeologia: e se la Sfinge non fosse mai stata sola?
Attraverso un’analisi basata su geometria, astronomia e storia comparata, l’autore individua un possibile asse di simmetria a Ovest della Piramide di Cheope, ipotizzando la presenza di un secondo monumento leonino. Il suo lavoro si distingue per il metodo, fondato su osservazioni equinoziali e su modelli computazionali che rivelano un ordine celeste coerente e misurabile. Pur muovendosi ai margini del dibattito tradizionale, Piras mantiene un approccio prudente, proponendo una tesi che non sostituisce ma integra la conoscenza esistente. Il risultato è un saggio che coniuga curiosità e metodo, invitando lettori e studiosi a guardare con occhi nuovi uno dei luoghi più iconici della civiltà umana.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l'hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

