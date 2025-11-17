VENTONUOVO

Ainalem Sansone presenta “Senza radici non si vola”: il coraggio di tornare a sé stessi | RECENSIONE

Nov 17, 2025 #editoria, #news, #recensione

Con “Senza radici non si vola”, Ainalem Sansone firma un’autobiografia che va oltre il semplice racconto personale: è un viaggio di ritorno alle origini, una discesa nell’anima per risalire più leggeri. Nata ad Addis Abeba e cresciuta a L’Aquila, l’autrice intreccia due mondi, due culture, due identità che si incontrano e si scontrano, fino a generare una sintesi nuova: la libertà di essere se stessi. La figura di Awetash, la madre, emerge come una colonna portante, simbolo di resilienza e dignità, mentre il dolore, invece di essere negato, diventa materia viva, trasformativa. Sansone scrive con una voce sincera, empatica, mai vittimista: il suo linguaggio è limpido ma vibrante, capace di accogliere ferite e guarigioni. “Senza radici non si vola” insegna che la verità non è mai comoda, ma è l’unico terreno fertile da cui può nascere il cambiamento. È un libro che si legge con il cuore e lascia un senso di riconciliazione profonda: con la propria storia, con le proprie radici, con la vita stessa.

Senza radici non si vola – Carthago Edizioni

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

