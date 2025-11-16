ALL’OASI PARK LA GRANDE FESTA DELLE PRINCIPESSE: ROSSANA MANCINI COMPIE 90 ANNI E DIVENTA LA REGINA DEL PARCO

Oggi l’Oasi Park si è trasformato in un regno incantato: castelli scintillanti, corone luccicanti, tiare preziose e un’atmosfera da fiaba hanno accolto gli ospiti per un evento davvero unico. Si sono celebrati i 90 anni di Rossana Mancini, la nostra “principessa più anziana”, omaggiata come la Regina del parco.

La festa, interamente a tema Principesse, ha regalato emozioni e magia. Animatrici in abiti regali, musiche da palazzo reale, giochi incantati e un trono ormai simbolo della giornata hanno accompagnato Rossana, raggiante e circondata dall’affetto di familiari, amici e visitatori del parco. Ogni dettaglio è stato curato per farla sentire al centro di una vera fiaba.

La torta scenografica – decorata con gemme di zucchero, stelle e una corona dorata – è stata accolta da un lungo applauso. Ma il momento più emozionante è arrivato alla fine.

«È stato un onore celebrare una donna straordinaria come Rossana Mancini» hanno dichiarato Danilo Melandri e Davide Melandri, responsabili dell’Oasi Park. «Per noi è la Regina del parco: simbolo di grazia, dolcezza e di un cuore eternamente giovane».

La giornata si è conclusa sul celebre Trenino dei Desideri, dove Rossana ha spento simbolicamente le sue 90 candeline, accompagnata da musica fiabesca e dagli auguri di tutti. Un finale da sogno, perfetto per una splendida Regina che oggi ha fatto brillare il suo intero regno.

Auguri, meravigliosa Rossana Mancini: che la magia continui a seguirti, oggi e sempre.