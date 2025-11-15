VENTONUOVO

Sanità: Droghei (PD), “Nel Lazio sempre più cittadini rinunciano a curarsi”

DiMarco Montini

Nov 15, 2025

Sanità: Droghei (PD), "Nel Lazio sempre più cittadini rinunciano a curarsi. Rocca smetta di fare propaganda: i numeri dicono altro"

“L’articolo pubblicato oggi da Il Messaggero conferma un dato che i cittadini conoscono già sulla propria pelle: nel Lazio sono sempre di più le persone che rinunciano a visite, esami e cure” – dichiara la consigliera regionale del PD Emanuela Droghei – “Mentre in altre regioni, anche a guida centrodestra, l’accesso alle prestazioni resta più semplice, nel Lazio il sistema è bloccato: liste d’attesa infinite, personale insufficiente, servizi territoriali in difficoltà. Chi non può permettersi il privato rinuncia. Questo significa prevenzione azzerata, diagnosi in ritardo, cure che arrivano quando ormai è tardi.” -Poi l’affondo sulla giunta regionale: “Quando smetteranno Rocca e la sua Giunta di fare propaganda? Ogni giorno parlano di miracoli sanitari, ma i cittadini vivono l’opposto. La realtà non è nei comunicati, è nei numeri: nel Lazio è sempre più difficile curarsi. I dati lo dimostrano, non le loro parole. La Regione presenti un piano vero su liste d’attesa, assunzioni e servizi sul territorio. La salute non è uno slogan: è un diritto, e oggi per troppe persone questo diritto non è garantito.”

Marco Montini

