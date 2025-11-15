“Io che vado via”: la rinascita artistica e personale di Mr. Joy nel singolo che anticipa un nuovo corso

Tra ritmi disco anni ’70, produzione moderna e un messaggio di liberazione, il cantautore milanese torna con un brano simbolo della sua seconda vita artistica



Con l’uscita di “Io che vado via”, in radio dal 14 novembre, Mr. Joy inaugura una stagione che per lui rappresenta molto più di un semplice ritorno discografico. Il singolo non è solo un biglietto da visita del nuovo album in uscita tra dicembre e gennaio: è un manifesto, un atto di autodeterminazione, una dichiarazione chiara e luminosa della direzione che il cantautore meneghino ha deciso di intraprendere. Un percorso fatto di consapevolezza, di scelte coraggiose e soprattutto della volontà di ritrovare sé stesso attraverso la musica.

Il brano nasce dall’esigenza di raccontare un momento di svolta personale. “Io che vado via” è la presa di coscienza che arriva quando ci si accorge che per stare bene bisogna lasciare andare ciò che appesantisce: persone, situazioni, abitudini o pensieri che consumano energie preziose. Non si tratta di fuga, né di ennesima illusione: è un gesto di maturità, un passo verso una nuova fase della vita. Questa autenticità emotiva, espressa con parole semplici ma incisive, rappresenta uno dei punti di forza del singolo.

A sostenere il messaggio arriva una produzione che gioca con le atmosfere della disco music anni ’70, un richiamo volutamente vintage ma rivisto con arrangiamenti contemporanei e un’estetica pop elegante. Il risultato è un sound magnetico, ricco di groove, che alterna pulsazioni dance a melodie cristalline tipiche del repertorio di Mr. Joy. La scelta stilistica non è casuale: la disco, storicamente legata alla liberazione, alla comunità e al movimento, diventa qui il linguaggio ideale per trasformare un’intuizione personale in una sensazione collettiva di leggerezza e rinascita.

La produzione porta la firma di professionisti legati agli studi dei Matia Bazar e di giovani producer multiplatino, un mix generazionale che conferisce al brano un equilibrio dinamico tra passato e presente. Ne nasce una traccia che suona attuale, radiofonica, ma al tempo stesso profondamente riconoscibile per identità e visione.

“Io che vado via” segna anche un passaggio fondamentale nel percorso recente di Mr. Joy, artista che negli ultimi anni ha saputo spaziare tra dance, pop e cantautorato, collaborando con musicisti di rilievo e pubblicando singoli che hanno conquistato classifiche indipendenti e club. Questo nuovo lavoro si inserisce in una fase creativa particolarmente prolifica, che culminerà con il nuovo album: un progetto che l’artista descrive come “un inno alla vita e alla possibilità di ricominciare”.

Il singolo, dunque, non è solo la fotografia di un momento ma anche la finestra aperta su ciò che verrà. Una musica che vuole parlare a chiunque abbia bisogno di un segnale, di un ritmo che accompagni la scelta di ripartire, di una voce che ricordi che il cambiamento è possibile. “Io che vado via” è questo: un messaggio di forza, di libertà, e soprattutto di ritrovata autenticità.

