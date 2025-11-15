Difesa, Bicchielli (FI): “Nunziatella presidio strategico formazione militare italiana”

“In uno scenario geopolitico complesso, investire sulle nostre eccellenze è un dovere nazionale”

“Partecipare alla cerimonia di giuramento degli Allievi del 238° Corso della Scuola Militare “Nunziatella”, nel cuore di Napoli, è motivo di profondo orgoglio e di grande responsabilità istituzionale”.

Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, componente della Commissione Difesa della Camera e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a margine dell’evento in Piazza del Plebiscito, oggi a Natale.

“La Nunziatella rappresenta una delle più antiche e prestigiose scuole militari d’Europa, un’eccellenza educativa che unisce tradizione, disciplina e alta formazione. In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità, conflitti ibridi, minacce asimmetriche e nuove sfide alla sicurezza globale, la capacità dell’Italia di formare leadership militari solide, preparate e radicate nei valori della Repubblica assume un valore ancora più centrale”, aggiunge Bicchielli.

“La Difesa italiana è un pilastro della nostra collocazione euro-atlantica e i nostri giovani Allievi sono l’emblema di un Paese che guarda al futuro con senso dello Stato e spirito di servizio. Investire nella qualità della formazione militare significa rafforzare la sicurezza nazionale, la credibilità internazionale dell’Italia e la nostra partecipazione attiva ai meccanismi di stabilità globale”, prosegue il deputato azzurro che conclude:

«A voi giovani che oggi pronunciate il vostro giuramento va il mio sincero augurio. Siate all’altezza della tradizione gloriosa che vi accoglie e dei doveri che assumete verso il Paese. L’Italia ha bisogno della vostra energia, del vostro impegno e della vostra lealtà ai valori costituzionali. La Nunziatella continuerà a essere la vostra casa e il punto di partenza di un cammino di responsabilità che onora l’intera Nazione”.