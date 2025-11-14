Moda, etica e creatività: Itten-Az Company srls apre un nuovo spazio nel cuore di Orvieto

Diamo una mano all’ambiente a partire dagli accessori che indossiamo. È questo il messaggio che accompagna il debutto ufficiale della Itten-Az Company srls, realtà guidata con passione da Carmela Morelli, che inaugurerà il suo nuovo spazio sabato 22 novembre nel cuore del centro storico di Orvieto, grazie anche all’apporto di Giuliana, che ha contribuito a far scoprire e valorizzare questo affascinante angolo della città.

Il progetto nasce da un’idea di Marco Zanetti, noto modellista del mondo delle calzature artigianali di Parabiago, che da anni trasforma materiali in disuso in autentici oggetti del desiderio. Un jeans strappato, una maglietta dimenticata, un vecchio stemma di famiglia diventano elementi unici che timbrano e personalizzano una scarpa, una borsa, un accessorio. Tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e con una visione chiara: l’etica può e deve convivere con l’estetica.

La Itten-Az Company srls ha scelto di sposare e sostenere questa filosofia, promuovendo un modo nuovo di intendere la moda — sostenibile, autentica e artigianale — dove la creatività incontra la responsabilità.

L’obiettivo non è quello di far conoscere un nome già affermato come quello di Zanetti, la cui fama nel mondo della moda è consolidata, ma di lanciare un messaggio concreto: il futuro del design è green e parte dalle mani di chi crea con passione e rispetto.

Le creazioni di Marco Zanetti, forgiate e plasmate con l’anima dell’artigiano vero, saranno protagoniste della nuova apertura a Orvieto, dove ogni pezzo racconterà una storia di rinascita, materia e amore per l’ambiente.