GONDOLA, il film di Veit Helmer, martedì 18 novembre, alla presenza del regista, sarà presentato in Anteprima, alle ore 20.30, al Cinema Azzurro Scipioni.

Poi dal 20 novembre al cinema in tutte le sale.

Gondola (Germany, Georgia) di Veit Helmer definito “Un’ode alla libertà altamente riuscita, leggera, gioiosa e senza tempo” (CINEUROPA), arriva nelle sale italiane dal 20 novembre, distribuito da Draka Distribution di Corrado Azzollini.

Il film sarà presentato in anteprima alla stampa martedì 18 novembre e al pubblico, ore 20:30, presso il Cinema Azzurro Scipioni di Roma (via degli Scipioni 82).

Una funivia collega un villaggio in montagna con una piccola città nella valle. Iva inizia a lavorare come addetta alla funivia. La funivia ha due cabine. Quando una cabina sale, l’altra scende. Le cabine si incrociano a meta’ del percorso. L’addetta dell’altra cabina è Nino. Iva e Nino si incrociano ogni mezz’ora, lungo il percorso. Una sera, si incontrano fuori orario.

Draka Distribution conferma la sua linea editoriale incentrata su film indipendenti di genere e art-house, grazie a questa commedia romantica che unisce leggerezza e poesia, che rinuncia ai dialoghi per scrivere il racconto attraverso il linguaggio dei corpi, del paesaggio e della musica. Un’opera attraversata da una peculiare miscela di ironia e delicatezza e dalla potente carica lirica e immaginifica.

Scritto e diretto da Veit Helmer, una produzione Veit Helmer Film Produktion,

il film è stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui NEWFest New York, Cinequest Film Festival, Tokyo Film Festival, Bari International Film & Tv Festival (Premio Miglior Regia) Casablanca International Film Festival (Premio Miglior Regia), Amsterdam Roze Filmdage. Il successo festivaliero e di critica di Gondola conferma il riscontro da sempre ottenuto da Helmer, che con il suo primo lungometraggio Tuvalu (1999), con Denis Lavant, ha partecipato a 62 festival internazionali, tra cui San Sebastian e Berlino; il suo film cult Absurdistan è stato presentato in concorso al Sundance Film Festival.