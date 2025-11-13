Marino, Ambrogiani (Si può fare) a Rocca e Cecchi: “Che fine ha fatto la risonanza magnetica?”

“Da giorni leggiamo un comunicato congiunto tra Asl Rm6 e l’Amministrazione comunale di Marino in merito alla riqualificazione del nostro ospedale. Siamo da tempo convinti delle grandi potenzialità della struttura, grazie sopratutto all’impegno quotidiano e straordinario delle professionalità che vi operano. Tuttavia – sottolinea Sergio Ambrogiani, esponente del comitato civico “Si può fare” – non possiamo condividere la posizione dell’Asl Rm6 riguardo alla mancanza di una data certa per l’arrivo della risonanza magnetica. Anzi, apprendiamo con preoccupazione che si starebbe ancora valutando la possibilità stessa di installarla. Ricordiamo – prosegue Sergio Ambrogiani – che oggi occorrono almeno quattro mesi di attesa per poter usufruire di questo servizio pubblico, in evidente contrasto con le promesse del presidente della Regione Lazio Rocca, che aveva assicurato interventi mirati e concreti al fine di ridurre le liste d’attesa. Riteniamo che non sia più il tempo delle parole: il centrodestra regionale deve passare ai fatti e mantenere gli impegni presi con i cittadini e con gli elettori. E il sindaco Cecchi deve vigilare per il rilancio del San Giuseppe”.