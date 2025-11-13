Gloria Battista e il silenzio dopo la Cassazione: che fine ha fatto l’eredità da 25 milioni del “mago di Arcella”?

Da tempo non si hanno più notizie su Gloria Battista, figlia del noto Mago di Arcella, al centro di una lunga e complessa vicenda legata a un’eredità contesa del valore di 25 milioni di euro.

L’ultima udienza, svoltasi lo scorso 1° luglio presso la Corte di Cassazione, sembrava dovesse segnare la conclusione definitiva di una battaglia legale durata anni. Eppure, a oggi, tutto tace.

Ho provato più volte a contattarla per comprendere se ci siano stati sviluppi, ma senza alcun esito. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun dettaglio trapelato dopo la pronuncia dell’alta corte.

Un silenzio che lascia aperti molti interrogativi: è stata emessa una sentenza? Sono in corso ulteriori verifiche? Oppure le parti coinvolte hanno scelto di mantenere la più stretta riservatezza?

In un contesto mediatico dove ogni notizia rimbalza con velocità, la mancanza di informazioni su una eredità di tale entità suscita inevitabilmente attenzione.

C’è chi parla di tempi tecnici, chi ipotizza accordi riservati, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.

Resta solo il silenzio – un silenzio che pesa e che alimenta la curiosità attorno a una vicenda giudiziaria che, per la sua portata economica e il personaggio coinvolto, non poteva passare inosservata.

Da parte mia, continuerò a cercare la signora Gloria Battista per ottenere delucidazioni in merito e comprendere meglio cosa stia realmente accadendo.

