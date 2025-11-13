Federico Perrotta e Claudio Insegno a Orsogna 14 novembre 2025

Federico Perrotta e Claudio Insegno a Orsogna il 14 novembre 2025. I due attori portano in scena la verve comica, l’estro e la goffa ingenuità di alle ore 21:00 Stanlio & Ollio a 21.00 e inaugurano la nuova stagione di prosa curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto.
Una commedia musicale che celebra i due grandi attori comici Stan Laurel e Oliver Hardy, inventori
di una risata mai prevedibile, mai volgare, mai deludente, che ha attraversato intere generazioni.
Federico Perrotta e Claudio Insegno presso il Teatro Comunale Camillo De Nardis a Orsogna il 14 novembre 2025
Stanlio & Ollio costituiscono figure simbolo e assolutamente iconiche del cinema e del teatr
mondiale. Hanno rappresentato la loro epoca storica, ma hanno anche saputo proiettarsi in avanti
diventando trasversali e superando il decorso cronologico e temporale, risultando sempre attuali e
autentici evergreen.
Lo spettacolo si concentra sulla loro vita privata di cui sappiamo ben poco e sulle loro storie
sentimentali, mescolando fatti di vita reale con eventi di pura fantasia, per raccontare la storia di
un’amicizia vera durata più di trent’anni, tra mogli, amanti, fughe rocambolesche, divorzi e accuse di bigamia, battute, citazioni e gags tratte dai loro film, per ridere e sorridere.
Un vero e proprio atto d’amore da condividere con il pubblico che è cresciuto con il loro mito e
un’occasione per le nuovissime generazioni di conoscere un tipo di comicità universale.
Accorrete numerosi!
Autori: Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno
con Claudio Insegno e Federico Perrotta
e con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti e Federica De Riggi
Regia di Claudio Insegno
Scene: Alessandro Chiti – costumi Graziella Pera – coreografie Fabrizio Angelini
Musiche: Claudio Jr Bielli – disegno luci Marco Laudando – progetto audio Marco De Angelis
Produzione UAO Spettacoli
Tariffe biglietteria:
Abbonamento platea:
intero € 135
ridotto € 120
Abbonamento galleria:
Intero € 90
Ridotto over 70/under 20
Biglietti singoli
Platea intero € 27
Platea ridotto € 23
Galleria posto unico € 18
Orari biglietteria
Mercoledì 16.00 – 18.00
e da 1h prima dello spettacolo
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito
ciaotickets https://bit.ly/3Wu2Z6z
Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279