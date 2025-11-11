Jasmine Pili: la forza dietro il sorriso: dalla danza alla televisione, una vita da guerriera.

Determinazione, dolcezza e con una luce negli occhi che racconta una storia di forza e rinascita.

Jasmine Pili, classe 1997, ha imparato presto cosa significa lottare. A soli dodici anni la sua vita si è fermata: un tumore al polmone l’ha costretta ad affrontare una battaglia più grande di lei. Un’esperienza che avrebbe potuto spezzare chiunque, ma che in lei ha acceso una forza nuova. “Le cose gravi nella vita sono queste, racconta.”, “Non ho mai perso il sorriso, né la speranza”. Dopo l’operazione vedevo tutto nero, ma mio padre mi ha spronata a guardare il lato positivo delle cose, anche quando non c’è. Così un giorno mi sono svegliata e ho deciso di vedere la vita in questo modo. Ho iniziato a sorridere sempre, anche se stavo a pezzi — sia fisicamente che moralmente”.



Cresciuta con il padre, con il quale ha uno splendido rapporto e i nonni, “quand’ero piccolina mio padre ha dovuto lavorare il doppio per crescermi e non mi ha mai fatto mancare nulla, motivo per il quale stavo sempre con i nonni”. A casa? “Sono quella pazza, faccio sempre battute. Anche con le amiche: sono spiritosa, allegra, faccio sempre ridere tutti.”

La danza è stata la sua prima grande forma di libertà. Ha iniziato da bambina nella sua zona, poi ha studiato al Balletto Di Roma con André De La Roche, fino a ottenere una borsa di studio per la CDSH in Germania, grazie a Steve La Chance. Ha danzato anche a Londra, alla Pineapple Dance School. Parallelamente, ha insegnato danza a bambine dai 3 anni in su, diventando per loro non solo una maestra ma anche un modello di coraggio e motivazione: “Sono sempre stata una motivatrice, con le mie allieve e nella vita, come motivo me stessa”.



Nel suo percorso non sono mancate le difficoltà. “Da piccola sono stata bullizzata per il mio fisico muscoloso e perché ridevo sempre. Ma non ho mai smesso di essere me stessa. Ad oggi quelle stesse persone mi apprezzano e stimano, racconta.”

Jasmine ha costruito passo dopo passo il proprio percorso non smettendo mai di credere nei propri sogni. Oltre alla danza, Jasmine ha seguito corsi di BLS, primo soccorso, e di ginnastica posturale. Dopo anni di palcoscenico, ha deciso di inseguire un altro suo sogno: quello della televisione. Laureata alla triennale in Lettere e Filosofia (Dams), e specializzata con la magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale. Ha iniziato lavorando nel Cinema, sui set. Accanto ai Registi. Oggi invece lavora alla Rai, dietro le telecamere, accanto ai conduttori: “È una grande responsabilità, ma anche una scuola di vita. Davanti alle telecamere, però, è dove sogno di arrivare… e ce la farò.”

Jasmine ha già avuto esperienze sul piccolo schermo in produzioni televisive note. (Mediaset, Mtv, Paramount) dove si è fatta notare per una simpatia brillante oltre che per un fisico curato e definito dai duri allenamenti quotidiani in palestra. Ma oggi punta a costruire la sua carriera con determinazione e autenticità, senza etichette. “Pretendo tantissimo da me stessa e dalle persone che mi circondano”, dice. “Ma credo che solo così si possa crescere”.



Oggi il suo sorriso è la firma più riconoscibile: un sorriso nato dal dolore, ma diventato la sua più grande forza. “Ogni cicatrice è un segno di coraggio”, conclude. “Ho imparato a trasformare il buio in luce. Ed è quella luce che voglio portare anche sullo schermo”. “Continuerò a mettermi in gioco e se dovesse capitare la possibilità di partecipare ad un nuovo programma televisivo di certo non mi tirerei indietro.” — “Nella vita non mi pongo limiti e sono molto ambiziosa, ho voglia di imparare, pretendo sempre di più da me stessa”.