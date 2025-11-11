Forza Italia Giovani Salerno, oltre 200 presenze all’Assemblea Provinciale di Cava de’ Tirreni: una nuova classe dirigente pronta alla sfida delle regionali

Oltre duecento giovani provenienti da tutta la provincia hanno riempito ieri le sale del Palazzo San Giovanni di Cava de’ Tirreni, in occasione dell’Assemblea Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, svoltasi alla presenza dell’Onorevole Pino Bicchielli e del Sottosegretario di Stato Tullio Ferrante.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto politico di alto livello, caratterizzato da interventi concreti e proposte di merito da parte dei giovani delegati. Nel corso dei lavori è stato presentato il nuovo Direttivo Provinciale, composto da oltre settanta ragazze e ragazzi, e annunciata la costituzione di dieci nuovi coordinamenti cittadini, a conferma di un movimento in piena espansione e determinato a radicarsi in ogni angolo della provincia di Salerno.

“Abbiamo dimostrato – ha dichiarato Francesco Della Rocca, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno – che la nostra generazione non è fatta di comparse o di tifosi della politica. Noi ci siamo per cambiare davvero questa regione, per liberarla da una gestione logora, autoreferenziale e incapace di dare risposte ai giovani. La Campania non può restare ostaggio di chi da trent’anni promette sviluppo e lascia solo disoccupazione e rassegnazione. La cambieremo noi, con il coraggio di chi non deve difendere poltrone ma costruire futuro”.

Della Rocca ha poi aggiunto: “In pochi mesi abbiamo ricostruito una squadra, formato una rete capillare di coordinatori e riportato entusiasmo e partecipazione autentica tra i ragazzi. Questo è il primo passo di un percorso che guarda alle elezioni regionali come a un obiettivo politico vero, non come una vetrina. Non cerchiamo visibilità: cerchiamo risultati, e li otterremo portando la nostra visione dentro ogni città, ogni università, ogni comunità della provincia”.

L’assemblea si è chiusa in un clima di grande energia e coesione. Il messaggio lanciato da Forza Italia Giovani Salerno è chiaro: la nuova classe dirigente campana è pronta, determinata a rappresentare un’alternativa credibile, moderna e libera alle vecchie logiche della politica regionale.