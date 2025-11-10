BardoMagno e i “Valvassori del BardFolk”: il medioevo del rock è più vivo che mai

Con il nuovo singolo tratto dall’omonimo album, la band di Feudalesimo e Libertà incorona la propria epopea musicale tra satire, ballate e distorsioni cavalleresche



Sono tornati, armati di chitarre, cornamuse e una sana dose di ironia storica: i BardoMagno lanciano il loro nuovo singolo “Valvassori del BardFolk”, in radio dal 14 ottobre 2025. Si tratta della title track del terzo album uscito lo scorso maggio, un disco che ha già consolidato la band come una delle realtà più originali del panorama musicale italiano.

Nati nel 2014 dal connubio tra il musicista Valerio Storch (meglio noto come Abdul Il Bardo dei Nanowar of Steel) e la community satirica Feudalesimo e Libertà, i BardoMagno hanno fondato un genere tutto loro: il neo-medieval folk rock umoristico.

“Valvassori del BardFolk” è più di un singolo: è una dichiarazione di intenti, un’auto-incoronazione in pieno stile bardico. I membri della band si autoproclamano valvassori di un genere che esiste solo grazie a loro, il “BardFolk”, una terra musicale di confine dove la storia incontra la risata, e le chitarre dialogano con i flauti e le cornamuse. Il risultato è un inno goliardico, colto e travolgente, che invita a prendere sul serio solo la voglia di divertirsi.

Il brano è accompagnato da un lyrics video realizzato da Badafrart, già autore dei video di “Marco Polo” e “Giovanna Pulzella”. Anche in questo caso, l’immaginario visivo è quello di un Medioevo colorato e festoso, fatto di dame, cavalieri e taverne dove scorrono fiumi di birra e ippocrasso. L’atmosfera è quella che i BardoMagno sanno creare meglio: un viaggio nel tempo che, tra una risata e un riff, finisce per raccontare più di quanto sembri sul mondo di oggi.

Il nuovo album “Valvassori del BardFolk” rappresenta la terza “fatica gaudente” della band dopo Vol. 1 (2019) e Li Bardi Son Tornati In Locanda (2022). Tra brani inediti e reinterpretazioni satiriche, i BardoMagno continuano a coniugare folk, rock e comicità con intelligenza e spirito teatrale. Le recensioni della critica parlano chiaro: Tempi Duri lo definisce “un album che aggiunge modernità agli stilemi acustici del folk medievale”, mentre Metallus.it lo celebra come “colto, demenziale e sorprendentemente attuale”.

Con milioni di visualizzazioni sui social e una fanbase in continua crescita, i BardoMagno portano avanti la loro missione: dimostrare che la storia può essere pop, divertente e profondamente contemporanea. Non mancano, ovviamente, le occasioni per vederli dal vivo: il tour autunnale toccherà le principali città italiane, da Milano a Roma, da Perugia a Livorno, promettendo serate di puro sollazzo sonoro.

Tra satire feudali, ballate epiche e distorsioni cavalleresche, “Valvassori del BardFolk” è un invito a riscoprire il Medioevo che è in ognuno di noi quello che, nonostante tutto, continua a cantare, ridere e alzare il calice in onore della musica.

