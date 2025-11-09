Rettore torna con “Malamocco”: ironia, pop e poesia per un nuovo inno d’autore

Da venerdì 14 novembre approda in radio e su tutte le piattaforme digitali “Malamocco”, il nuovo singolo di Donatella Rettore, tratto dall’album di successo Antidiva Putiferio.

Con la sua inconfondibile verve e un’ironia tagliente che è ormai marchio di fabbrica, Rettore firma un brano dallo spirito pop e dall’anima riflessiva, dove ogni parola è un gioco di specchi tra leggerezza e pensiero. Le “zanzare” del testo diventano l’emblema di ciò che ci punge e ci disturba, ma al tempo stesso ci ricorda di essere vivi: un piccolo paradosso quotidiano che solo Rettore riesce a trasformare in arte musicale piena di energia e sarcasmo. “Malamocco” è la prova che l’artista veneta non smette mai di reinventarsi: sempre fuori dagli schemi, mescola provocazione e poesia, restando una voce irripetibile della musica italiana.

E non è finita qui: l’artista sarà protagonista alla prossima Milano Music Week, dove celebrerà gli anni Ottanta, decennio di cui è regina indiscussa e pioniera assoluta di stile e linguaggio pop.

Sui social, Rettore ha inoltre promesso un mini tour natalizio per portare sul palco i suoi più grandi successi e i brani di Antidiva Putiferio: un regalo di fine anno per tutti i suoi fan, vecchi e nuovi.