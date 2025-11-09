VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura Promozione

Rettore torna con “Malamocco”: ironia, pop e poesia per un nuovo inno d’autore

DiAgata Giuliano

Nov 9, 2025

Da venerdì 14 novembre approda in radio e su tutte le piattaforme digitali “Malamocco”, il nuovo singolo di Donatella Rettore, tratto dall’album di successo Antidiva Putiferio.

Con la sua inconfondibile verve e un’ironia tagliente che è ormai marchio di fabbrica, Rettore firma un brano dallo spirito pop e dall’anima riflessiva, dove ogni parola è un gioco di specchi tra leggerezza e pensiero. Le “zanzare” del testo diventano l’emblema di ciò che ci punge e ci disturba, ma al tempo stesso ci ricorda di essere vivi: un piccolo paradosso quotidiano che solo Rettore riesce a trasformare in arte musicale piena di energia e sarcasmo. “Malamocco” è la prova che l’artista veneta non smette mai di reinventarsi: sempre fuori dagli schemi, mescola provocazione e poesia, restando una voce irripetibile della musica italiana.

E non è finita qui: l’artista sarà protagonista alla prossima Milano Music Week, dove celebrerà gli anni Ottanta, decennio di cui è regina indiscussa e pioniera assoluta di stile e linguaggio pop.
Sui social, Rettore ha inoltre promesso un mini tour natalizio per portare sul palco i suoi più grandi successi e i brani di Antidiva Putiferio: un regalo di fine anno per tutti i suoi fan, vecchi e nuovi.

Agata Giuliano

More Posts

Di Agata Giuliano

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura Promozione

Rettore torna con “Malamocco”: ironia, pop e poesia per un nuovo inno d’autore

9 Novembre 2025 Agata Giuliano
Cronaca

Caso Donato Monopoli: il 24 novembre l’appello bis

8 Novembre 2025 Martina Paparusso
News

Esame Avvocati 2025: approvate Commissioni e Sottocommissioni. L’Avv. Antonio Melillo guida la Commissione Centrale. Il Prof. Vasco Fronzoni tra i componenti della Prima Commissione di Napoli

8 Novembre 2025 Martina Paparusso
Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria