VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Nov 8, 2025 #musica italiana, #news, #recensione

“New Born” di Sonni.D è un brano che si distingue per la sua autenticità e delicatezza, disponibile dall’8 agosto su tutte le piattaforme digitali e in radio. Nato dall’emozione profonda scaturita dalla scoperta della gravidanza della moglie, questo singolo è una poesia musicale dedicata al figlio che sta per arrivare. La scrittura è fluida e sincera, con parole che si susseguono come promesse e pensieri da padre a bambino. Il sound pop-rock raffinato di Sonni.D, arricchito da chitarre elettriche e synth evocativi, rende l’ascolto avvolgente e emozionante. Ispirato da artisti come John Mayer e Stereophonics, l’artista italiano riesce a coniugare sensibilità e semplicità, offrendo un pezzo che parla al cuore di chiunque abbia vissuto o stia vivendo un momento di cambiamento profondo. “New Born” diventa così un inno alla speranza e all’amore incondizionato, sottolineando come la musica possa essere un ponte tra generazioni e un rifugio nei momenti più delicati. Un ottimo punto di partenza per l’atteso EP “Guitar Pills” che promette di raccontare la vita reale attraverso canzoni vere e toccanti.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Rugge torna con “Firmato amore mio”: il coraggio di parlare di dolore e verità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
News

Ambiente, Tiso(Accademia IC): Stop a ecocidio Gaza, violenza che colpisce terra

8 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria