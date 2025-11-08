Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

“New Born” di Sonni.D è un brano che si distingue per la sua autenticità e delicatezza, disponibile dall’8 agosto su tutte le piattaforme digitali e in radio. Nato dall’emozione profonda scaturita dalla scoperta della gravidanza della moglie, questo singolo è una poesia musicale dedicata al figlio che sta per arrivare. La scrittura è fluida e sincera, con parole che si susseguono come promesse e pensieri da padre a bambino. Il sound pop-rock raffinato di Sonni.D, arricchito da chitarre elettriche e synth evocativi, rende l’ascolto avvolgente e emozionante. Ispirato da artisti come John Mayer e Stereophonics, l’artista italiano riesce a coniugare sensibilità e semplicità, offrendo un pezzo che parla al cuore di chiunque abbia vissuto o stia vivendo un momento di cambiamento profondo. “New Born” diventa così un inno alla speranza e all’amore incondizionato, sottolineando come la musica possa essere un ponte tra generazioni e un rifugio nei momenti più delicati. Un ottimo punto di partenza per l’atteso EP “Guitar Pills” che promette di raccontare la vita reale attraverso canzoni vere e toccanti.

