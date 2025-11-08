VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Rugge torna con “Firmato amore mio”: il coraggio di parlare di dolore e verità | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Nov 8, 2025 #musica italiana, #news, #recensione

Dopo il debutto con “Non tutto funziona”, Rugge conferma la sua capacità di raccontare emozioni vere e intense con il nuovo singolo “Firmato amore mio”. Disponibile dal 19 settembre, il brano si addentra nel dolore di una relazione finita male, svelando senza filtri la sofferenza mentale e la difficoltà di andare avanti da soli. La scrittura di Rugge è autentica e diretta, lontana dalle mode effimere, e riesce a toccare temi universali come l’amore non corrisposto e le ferite invisibili. Il ritornello, struggente e potente, resta impresso per la sua sincerità e il messaggio di resilienza che trasmette. Un singolo che si distingue per profondità e sensibilità, capace di parlare a chi si riconosce nelle difficoltà dei sentimenti.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
News

Ambiente, Tiso(Accademia IC): Stop a ecocidio Gaza, violenza che colpisce terra

8 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria