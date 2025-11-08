“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

Con “La mano”, il nuovo singolo estratto dall’album “Crinali”, i Trattamento di fine rapporto offrono una delle pagine più delicate e intense del loro percorso artistico. Il brano nasce in punta di piedi, su un semplice arpeggio di chitarra acustica, ma cresce con il peso leggero di chi sa che anche il silenzio può dire moltissimo. È un valzer minimale e struggente, che si muove tra malinconia e speranza, tra distanza e bisogno di contatto, incarnando perfettamente la poetica del cantautore Guido Ianni: personale, ma sempre pronta a farsi corale. Il testo è un piccolo mosaico emotivo che attraversa la solitudine, la fatica del comunicare e il desiderio di un gesto che superi le parole. “La mano” diventa così molto più di un titolo: è simbolo di vicinanza, di presenza muta ma necessaria, in un tempo segnato da isolamento e fragilità. La pandemia fa da sfondo discreto ma costante, influenzando la scrittura e il suono, entrambi costruiti con cura artigianale. Tra influenze alt-folk, indie-pop e cantautorato italiano, il brano si distingue per sobrietà e profondità, arricchito dal violino di Davide Olori e da un accompagnamento ritmico essenziale ma emotivo. “La mano” è una carezza sonora in un mondo disabitato: una canzone piccola solo in apparenza, che riesce a toccare corde profonde, intime, universali.

