“La divina futura” di Rinaldo Cirillo – Un romanzo mistico tra visione e coscienza | RECENSIONE

Con “La divina futura”, Rinaldo Cirillo firma un’opera che sfida i generi e si muove con audacia tra allegoria spirituale, narrativa psicologica e fantasia esistenziale. Il risultato è un romanzo denso e profondo, dove la trama non si accontenta di raccontare, ma invita a riflettere, a sentire e a cercare. Ispirato in parte alla struttura e alla visione dell’aldilà dantesco, il libro si apre su un piano narrativo inusuale: due anime sospese tra la vita e la morte affrontano un viaggio interiore che si trasforma in una vera e propria lotta cosmica. Angeli, arcangeli, figure simboliche e forze oscure non sono solo elementi fantastici, ma manifestazioni di conflitti umani: paura, colpa, perdono, fede. La forza di questo romanzo risiede nella sua ambizione: trasformare il dolore e la ricerca spirituale in letteratura, senza cadere in moralismi o facili soluzioni. Cirillo usa una scrittura densa, a tratti visionaria, capace di creare immagini potenti ma anche pause di intima introspezione. L’elemento fantastico è solo l’involucro: sotto, batte il cuore di una storia universale che parla della condizione umana, della sua fragilità e della sua tensione verso il divino.“La divina futura” non è un romanzo da leggere in fretta: richiede attenzione, disponibilità a lasciarsi condurre in territori simbolici e spirituali. Ma chi accetterà il viaggio, troverà pagine che toccano corde profonde, e forse anche qualche risposta inaspettata.

