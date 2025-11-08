VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Nov 8, 2025 #editoria, #news, #recensione

“Il veleno dell’Ippocampo” si distingue nel panorama noir italiano per la sua capacità di unire tensione narrativa e introspezione psicologica. Simone Clementi crea un ambiente narrativo vivido, dove Roma si trasforma in un personaggio a sé, con i suoi angoli oscuri e i segreti nascosti dietro facciate ordinarie. Al centro della vicenda c’è un commissario che, piegato dal lutto e dalla complessità familiare, si trova a inseguire un assassino che agisce con una lucidità spietata, lasciando come firma un simbolo che richiama la memoria e la vendetta: l’ippocampo. La trama si sviluppa con ritmo incalzante e colpi di scena, ma è la componente emotiva a rendere il libro unico. La lotta interiore del protagonista, con il padre malato di Alzheimer e un fratello distante, aggiunge spessore e umanità al racconto, elevandolo da semplice thriller a indagine sull’identità e sul dolore. La scrittura di Clementi è essenziale ma evocativa, capace di creare atmosfere dense e coinvolgenti. Questo romanzo è perfetto per chi ama perdersi in storie noir che non si limitano al mistero, ma scavano nelle pieghe più profonde dell’animo umano, offrendo una narrazione potente e indimenticabile.

Il veleno dell’ippocampo: (Collana Lifebooks – PubMe) : Clementi, Simone: Amazon.it: Libri

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Rugge torna con “Firmato amore mio”: il coraggio di parlare di dolore e verità | RECENSIONE

Nov 8, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

“La mano” dei Trattamento di fine rapporto – Un valzer sospeso tra le crepe dell’umanità | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
News

Ambiente, Tiso(Accademia IC): Stop a ecocidio Gaza, violenza che colpisce terra

8 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Sonni.D pubblica il singolo “New Born” – Un forte messaggio di speranza | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

8 Novembre 2025 Marco Vittoria