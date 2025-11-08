Il noir visionario di Simone Clementi: “Il veleno dell’Ippocampo” | RECENSIONE

“Il veleno dell’Ippocampo” si distingue nel panorama noir italiano per la sua capacità di unire tensione narrativa e introspezione psicologica. Simone Clementi crea un ambiente narrativo vivido, dove Roma si trasforma in un personaggio a sé, con i suoi angoli oscuri e i segreti nascosti dietro facciate ordinarie. Al centro della vicenda c’è un commissario che, piegato dal lutto e dalla complessità familiare, si trova a inseguire un assassino che agisce con una lucidità spietata, lasciando come firma un simbolo che richiama la memoria e la vendetta: l’ippocampo. La trama si sviluppa con ritmo incalzante e colpi di scena, ma è la componente emotiva a rendere il libro unico. La lotta interiore del protagonista, con il padre malato di Alzheimer e un fratello distante, aggiunge spessore e umanità al racconto, elevandolo da semplice thriller a indagine sull’identità e sul dolore. La scrittura di Clementi è essenziale ma evocativa, capace di creare atmosfere dense e coinvolgenti. Questo romanzo è perfetto per chi ama perdersi in storie noir che non si limitano al mistero, ma scavano nelle pieghe più profonde dell’animo umano, offrendo una narrazione potente e indimenticabile.

