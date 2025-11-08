Esame Avvocati 2025: approvate Commissioni e Sottocommissioni. L’Avv. Antonio Melillo guida la Commissione Centrale. Il Prof. Vasco Fronzoni tra i componenti della Prima Commissione di Napoli

Roma, 7 novembre 2025 — Con la pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione delle Commissioni e Sottocommissioni per l’esame di abilitazione forense 2025, il Ministero della Giustizia dà ufficialmente avvio a una nuova fase per la selezione e la formazione dell’Avvocatura italiana.

Al vertice della Commissione Centrale è stato designato l’Avvocato Antonio Melillo, professionista di indiscussa autorevolezza e lunga esperienza, riconosciuto per il suo impegno costante nella tutela della legalità e dei valori fondanti della professione forense.

La sua nomina rappresenta un segnale forte di rigore, trasparenza e rinnovamento, in un momento storico in cui l’Avvocatura è chiamata a riaffermare il proprio ruolo di presidio costituzionale e di garanzia dei diritti.

“Presiedere la Commissione Centrale è un onore, ma anche un dovere verso i giovani giuristi che si apprestano a servire la giustizia del Paese. L’Avvocatura deve tornare ad essere sinonimo di libertà, equilibrio e responsabilità civile”, ha dichiarato Melillo.

Tra i membri di spicco delle Commissioni territoriali figura il Prof. Vasco Fronzoni, componente della Prima Commissione di Napoli, giurista e docente di grande prestigio accademico. La sua presenza contribuisce a conferire un alto profilo scientifico e metodologico ai lavori, assicurando valutazioni fondate non solo sulla preparazione tecnica, ma anche sui principi etici e culturali che animano la professione legale.

La combinazione tra la leadership istituzionale di Melillo e il contributo accademico di Fronzoni restituisce un’immagine di Avvocatura moderna, competente e credibile — un punto di riferimento per le nuove generazioni che scelgono la strada del diritto come impegno civile e professionale.