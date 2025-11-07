“Roma di notte” dei MalìaTheBand” – Quando la città respira | RECENSIONE

Nel nuovo singolo “Roma di notte”, i MalìaTheBand realizzano uno dei lavori più maturi del proprio percorso: una canzone che raccoglie un sogno di dodici anni per trasformarlo in una dichiarazione attuale. La costruzione è semplice ma efficace: quattro accordi, una notte, una riflessione, e poi anni di evoluzione sonora fino alla versione definitiva registrata nell’aprile 2025. Il riff di chitarra iniziale di Nazzareno, la batteria con variazioni ritmiche e il groove della bassista Martina segnano il rinnovamento della band. L’immaginario urbano è potente: Roma di notte diventa simbolo del contrasto tra grandiosità e abbandono, tra speranza e invisibilità. La band non si limita a descrivere una città, ma un’epoca, una generazione che vuole far sentire la propria presenza. Il suono è al servizio del messaggio: pop-rock dall’attitudine cantautorale, senza grandi effetti ma con grande coerenza. “Roma di notte” appare come un ponte tra il personale e il collettivo, tra la memoria di un brano scritto nel 2013 e la consapevolezza del 2025.