Maree Selvagge: con “La sirena” si torna a sé stessi, in un viaggio sonoro tra malinconia e rinascita | RECENSIONE

Il primo singolo di Maree Selvagge, “La sirena”, è un debutto che sorprende per coerenza e profondità emotiva. In poco più di tre minuti, l’autore ci accompagna in un paesaggio interiore fatto di silenzi, vento tra le sterpaglie e pensieri in bilico tra fuga e ritorno. Il titolo non è solo simbolico: la “sirena” diventa la voce più istintiva e vera di ciascuno, quella che spesso ignoriamo per restare dove “si deve”. E invece, come canta Maree Selvagge, c’è un momento in cui va ascoltata. Con un arrangiamento che intreccia indie folk e sfumature elettroniche, “La sirena” trova un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Interessante anche l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale nel processo creativo, che però non ruba mai la scena alla scrittura, tutta umana, autentica e personale. È un brano per chi ha voglia di sentirsi meno solo nei propri dubbi. Per chi cerca la forza di cambiare, o almeno di provarci.