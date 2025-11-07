Manovra Finanziaria, Pd Marino – Circolo Bruno Astorre boccia il governo Meloni

“La legge di bilancio approvata dal governo Meloni rischia di non avere alcun impatto positivo sulla crescita e di non far aumentare i consumi interni”. Lo dichiara Daniela Pace, segretario cittadino del Partito Democratico di Marino – Circolo Bruno Astorre, commentando i contenuti della manovra economica varata dal governo. “La premier Meloni – prosegue Pace – racconta un’Italia che non esiste, promettendo un rilancio che non arriverà. Siamo di fronte a una manovra improntata all’austerità, che dimentica i bisogni reali delle famiglie e dei lavoratori. È importante mantenere i conti in ordine, ma manca completamente una visione di rilancio per il nostro Paese. Si sarebbe dovuto investire con più coraggio e più forza – conclude Daniela Pace – in sanità, istruzione e politiche sociali, settori fondamentali per ridare fiducia a cittadini e famiglie, e costruire un futuro più equo e sostenibile per i nostri territorio. Il governo di centrodestra sceglie invece la strada dei tagli e delle promesse mancate, condannando l’Italia alla stagnazione”.