Musica e Letteratura

“Il fiore del male” di Monica Campolo – Quando l’amore diventa veleno | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Nov 7, 2025 #editoria, #news, #recensione

“Il fiore del male” è un thriller psicologico potente e disturbante, che svela quanto l’amore possa trasformarsi in ossessione e l’innocenza in follia. Francesca Monica Campolo costruisce un doppio intreccio narrativo che si muove tra le atmosfere torinesi, eleganti ma ombrose, e le prigioni americane, fredde e disumane. Due protagonisti agli antipodi: Viola, ragazza borghese prossima al matrimonio, che si lascia travolgere dalla passione tossica per un musicista inquieto, e Alessio, detenuto nel braccio della morte per un crimine che giura di non aver commesso. Entrambe le storie esplorano la fragilità umana, la manipolazione, e la sete di riscatto, in una spirale sempre più claustrofobica. Campolo eccelle nella costruzione psicologica dei personaggi, facendoci dubitare continuamente di ciò che è vero e ciò che è illusione. Il finale è un pugno nello stomaco, capace di ribaltare tutto ciò che il lettore credeva di aver capito. Un’opera tesa, oscura, capace di incollare alla pagina e di lasciare una traccia profonda. Consigliato a chi ama i thriller che scavano nell’animo umano e non temono di mostrare l’abisso.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

