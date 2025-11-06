Low Rizz – “Cloudy Sun”: il lato grigio dell’amore ideale | RECENSIONE

“Cloudy Sun” è il nuovo colpo al cuore di Low Rizz, e arriva dritto, senza filtri, in quel punto in cui sogno e realtà si scontrano. La canzone nasce da un beat istintivo e si trasforma in un racconto intimo e lucido: il momento in cui ci si rende conto che l’amore che si pensava di vivere non era altro che un miraggio. Lei, fredda e distante, non era la persona che sembrava. Ma per un po’, brillava. Per un po’, sembrava tutto vero. E allora lui ha continuato a crederci, a scrivere luce su un cielo grigio. Il brano si muove su un tappeto R&B morbido ma incisivo, con una produzione pulita e una scrittura in inglese che sottolinea l’urgenza di dire le cose come stanno, nella lingua che l’artista sente più sua. Niente maschere, niente trend. Solo verità. “Cloudy Sun” è un’istantanea dolorosa, ma necessaria. È il riflesso sonoro di una presa di coscienza: quella che arriva dopo il crollo delle illusioni, quando si sceglie di smettere di idealizzare e iniziare a cercare qualcosa di vero. Low Rizz si conferma una voce fuori dal coro, capace di fondere produzione curata e narrazione emotiva, senza compromessi.

https://open.spotify.com/intl-it/track/27oJPeIPjjPOJBv0f5P5c4?si=c9f2bef6bd4945bb

