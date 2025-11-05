VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

“In alto mare” di Marta Brioschi – Quando la memoria è un oceano| RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Nov 5, 2025 #editoria, #news, #recensione

Cosa resta di un uomo dopo la sua morte? Una casa, un nome, o le storie che gli altri raccontano di lui?

Con “In alto mare”, Marta Brioschi costruisce un romanzo che è molto più di un giallo familiare: è una mappa emotiva dove i punti cardinali sono il dubbio, la memoria e il bisogno di appartenenza. Il libro parte da un dettaglio sorprendente, un test del DNA che rivela un parente sconosciuto in Colombia, e si apre come una conchiglia sulle verità sommerse di una famiglia apparentemente ordinaria. Protagonista è Paolo Matera, un uomo che cerca certezze nel silenzio del Lago Maggiore ma si ritrova coinvolto in una ricerca che lo porterà dall’Italia fino a Bogotá, sulle tracce del nonno Luigi Pellegrino. A condividere questo viaggio, reale e simbolico, c’è Nino Ferraris, cugino colombiano e specchio di una verità parallela. Entrambi nipoti dello stesso uomo, ma con ricordi che non combaciano. O forse sì, ma solo in controluce. Tra flashback negli anni Trenta, navi da crociera e personaggi secondari vivi come le città che attraversano, “In alto mare” racconta un’identità costruita a strati, come una fotografia sviluppata lentamente. La scrittura di Brioschi è lucida, intima, raffinata. Sa quando affondare e quando restare in superficie, lasciando che siano i vuoti a parlare. Luigi Pellegrino non è solo un nonno misterioso: è l’incarnazione di tutti i silenzi che abitano le nostre storie familiari. Non ci sono eroi o colpevoli assoluti in questo romanzo. Solo esseri umani alle prese con il difficile compito di ricordare, perdonare e accettare che la verità è sempre in movimento.

In alto mare. Nuova ediz. : Brioschi, Marta: Amazon.it: Libri

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

Riccardo Bonini e Gianna Scrivani, l’essenza iniziatica di “1980 (Il tempo si è fermato)”

Nov 5, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Alfero, teatro e canzone si incontrano in “Certezze”

Nov 5, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

AdriaCo racconta il suo “Mercato”: autenticità e disincanto nell’ultimo capitolo di una “Collezione di arretrati”

Nov 4, 2025 Marco Vittoria

You missed

Politica

Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela:“Solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, vittima di un vile gesto sui social”

5 Novembre 2025 Martina Paparusso
Musica e Letteratura

“In alto mare” di Marta Brioschi – Quando la memoria è un oceano| RECENSIONE

5 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Riccardo Bonini e Gianna Scrivani, l’essenza iniziatica di “1980 (Il tempo si è fermato)”

5 Novembre 2025 Marco Vittoria
Agroalimentare

“Agri Under 35 – Coltivare il futuro”: al MOMEC il futuro dei giovani e dell’agricoltura

5 Novembre 2025 Martina Paparusso