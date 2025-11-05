VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Politica

Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela:“Solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, vittima di un vile gesto sui social”

DiMartina Paparusso

Nov 5, 2025

Roma, 5 novembre 2025 –

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, stimato professionista e candidato alle prossime elezioni regionali, per il deplorevole episodio verificatosi sui social, dove l’immagine della sua sede elettorale è stata volutamente pubblicata capovolta, richiamando un tragico simbolismo storico.
Si tratta di un gesto ignobile e inaccettabile, che va oltre la dialettica politica e sfocia nella provocazione e nell’offesa personale. L’utilizzo dei social network per diffondere odio e violenza simbolica rappresenta un segno preoccupante di degrado del confronto pubblico, che va fermamente condannato da tutte le forze politiche e civili.
La campagna elettorale deve restare un momento di democrazia e confronto di idee, non un terreno di insulti o di gesti intimidatori. Esprimo quindi piena solidarietà a Michele Riggi, auspicando che le autorità competenti possano fare chiarezza sull’accaduto e che prevalgano sempre rispetto, libertà di pensiero e civiltà politica.”

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

Politica

Regionali Campania, Bandecchi: Fico, Conte, Schlein, nessun imbarazzo dopo le dichiarazioni di De Luca?

Set 3, 2025 Martina Paparusso
Politica

Regionali Campania, Bandecchi (Dimensione Bandecchi): “Fico candidato fantoccio, centrodestra non pervenuto. La Campania merita di più”

Set 2, 2025 Martina Paparusso
News Politica

Regionali Campania, Bandecchi (Dimensione Bandecchi): “Fico candidato fantoccio, centrodestra non pervenuto. La Campania merita di più”

Set 1, 2025 Martina Paparusso

You missed

Politica

Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela:“Solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, vittima di un vile gesto sui social”

5 Novembre 2025 Martina Paparusso
Musica e Letteratura

“In alto mare” di Marta Brioschi – Quando la memoria è un oceano| RECENSIONE

5 Novembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Riccardo Bonini e Gianna Scrivani, l’essenza iniziatica di “1980 (Il tempo si è fermato)”

5 Novembre 2025 Marco Vittoria
Agroalimentare

“Agri Under 35 – Coltivare il futuro”: al MOMEC il futuro dei giovani e dell’agricoltura

5 Novembre 2025 Martina Paparusso