Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela:“Solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, vittima di un vile gesto sui social”

Roma, 5 novembre 2025 –

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, stimato professionista e candidato alle prossime elezioni regionali, per il deplorevole episodio verificatosi sui social, dove l’immagine della sua sede elettorale è stata volutamente pubblicata capovolta, richiamando un tragico simbolismo storico.

Si tratta di un gesto ignobile e inaccettabile, che va oltre la dialettica politica e sfocia nella provocazione e nell’offesa personale. L’utilizzo dei social network per diffondere odio e violenza simbolica rappresenta un segno preoccupante di degrado del confronto pubblico, che va fermamente condannato da tutte le forze politiche e civili.

La campagna elettorale deve restare un momento di democrazia e confronto di idee, non un terreno di insulti o di gesti intimidatori. Esprimo quindi piena solidarietà a Michele Riggi, auspicando che le autorità competenti possano fare chiarezza sull’accaduto e che prevalgano sempre rispetto, libertà di pensiero e civiltà politica.”