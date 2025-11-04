AdriaCo racconta il suo “Mercato”: autenticità e disincanto nell’ultimo capitolo di una “Collezione di arretrati”

Con il singolo “Mercato”, in radio dal 31 ottobre 2025, AdriaCo chiude il cerchio del suo primo album ufficiale “Collezione di arretrati”, in uscita il 14 novembre. Un titolo che suona come una dichiarazione d’intenti, un modo per fare pace con il passato e con tutti quei frammenti di vita e musica lasciati indietro lungo la strada.



Scritta nel 2019 e registrata nel 2025 in una live session a Studio Miriam di Roma, “Mercato” è un brano nato da bozze e appunti accumulati negli anni, poi riscoperti e trasformati in un racconto maturo e consapevole. È l’epilogo ideale di un percorso lungo dieci anni, in cui l’artista romano — al secolo Adriano Meliffi — ha imparato a fare i conti con la creatività, le delusioni del mestiere e le aspettative di un’industria che spesso dimentica il valore dell’autenticità.

Il testo affronta con lucidità il rapporto complicato tra l’arte e il mercato, tra l’urgenza espressiva e la necessità di “vendere” qualcosa di sé. “Una generazione intera”, spiega AdriaCo, “è cresciuta credendo che bastasse essere bravi per avere spazio, e oggi si ritrova a dover mettere in vendita sogni, tempo, identità”. Il risultato è una canzone che parla non solo di musica, ma di un disagio più profondo, quello di chi cerca di restare sé stesso in un mondo che spinge a diventare altro.

Musicalmente, “Mercato” conserva la cifra pop-rock malinconica che attraversa tutto l’album, ma si distingue per la sua apertura orchestrale e cinematografica: band, coro, quartetto d’archi e corno francese contribuiscono a un crescendo emozionale che accompagna la confessione del testo. La produzione e gli arrangiamenti sono firmati da AdriaCo insieme a Emanuele Luigi Andolfi, mentre il mix è di Marco Federico e il mastering di Matteo Gabbianelli.

Il videoclip, realizzato da Simone Miccinilli durante le sessioni di registrazione, cattura la spontaneità e la concentrazione del lavoro in studio. È un documento visivo sincero, privo di artifici, che restituisce la dimensione più vera e intima dell’artista. Le grafiche portano la firma di Matteo Lucibello, mentre le animazioni che accompagnano il progetto sono state realizzate dagli studenti dell’Istituto Cine-TV Rossellini di Roma, a conferma dell’impegno di AdriaCo nel coinvolgere giovani talenti.

Dietro la musica, c’è un percorso umano e artistico ricco: AdriaCo nasce nel 1990 a Roma e attraversa esperienze diverse — dalla musica classica al pop alternativo — fino alla sua formazione al Saint Louis College of Music. Dopo anni di sperimentazioni e collaborazioni con artisti come Diodato, Roy Paci, Arisa e Noemi, arriva al suo primo album, un lavoro profondamente autobiografico che racconta la crescita, le paure e le metamorfosi di un giovane adulto.

Con “Mercato”, AdriaCo firma il suo brano più consapevole e personale: una riflessione sul valore della coerenza e sulla fatica di restare veri in un mondo che monetizza tutto. Un inno discreto ma potente all’onestà artistica, che chiude con eleganza la sua Collezione di arretrati — e apre, forse, una nuova stagione della sua musica.

