Torna al Parma Film Festival il Premio Anna Mattioli, giunto alla seconda edizione:

Il concorso cinematografico dedicato ad Anna Mattioli, filantropa ed imprenditrice parmigiana prematuramente scomparsa nel 2022, vedrà in gara cinque cineasti italiani e stranieri che proporranno al pubblico cortometraggi dedicati al tema della cura dei bambini. Il vincitore sarà annunciato sabato 22 novembre alle ore 17.00 al Cinema Astra

Parma, 30 ottobre 2025_ Dopo il successo dello scorso anno si rinnova la collaborazione tra Parma Film Festival e Fondazione Anna Mattioli con la seconda edizione del Premio cinematograficodedicato alla filantropa e imprenditrice parmigiana scomparsa nel 2022. L’iniziativa, patrocinata da SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma, vedrà in concorso una selezione di cortometraggi dedicati al tema della cura dei bambini – in particolare quelli fragili per disabilità, deficit cognitivo o emarginazione sociale – realizzati da autori emergenti italiani e stranieri. A trionfare lo scorso anno fu Things unheard of di Ramazan Kilic (Turchia, 2023, 15’), con protagonista il legame tra una bambina curda e sua nonna sullo sfondo dell’invasione dell’esercito turco.

Cinque i corti arrivati quest’anno in finale, a fronte di numerosissime iscrizioni: Per Finta di Diego Fossati (Italia, 2025, 17’), un’opera che mostra il mondo degli adulti – con i suoi errori e controsensi – attraverso gli occhi dei più piccoli; Limbo di Alexandros Lomis (Italia, 2024, 17’), che racconta dubbi e dolori di un bambino che visita il papà in carcere; Ce qui appartient à César di Violette Gitton (Francia, 2024, 18’), che affronta il delicatissimo tema della violenza sessuale e del suo terribile impatto agli occhi di un bambino; Burul di Adilet Karzhoev (Kirghizistan, 2023, 14’), in cui una studentessa, contro il parere di tutti, insegue il sogno di diventare una wrestler; La piñata de Marcel di Manuel Trotta (USA, 2024, 15’), che vede protagonista un bambino ed una pignatta a forma di supereroe in grado di cambiargli la vita.

A decretare il vincitore di questa edizione – durante la cerimonia di premiazione in programma sabato 22 novembre alle ore 17.00 al Cinema Astra – una giuria composta da Roberto Pagliuca, Presidente della Fondazione Anna Mattioli ed esperto in PR, marketing e gestione di grandi eventi, dall’attrice, conduttrice televisiva e produttrice cinematografica Francesca Rettondini, dalla regista e sceneggiatrice Lucrezia Le Moli, dalla giornalista, scrittrice e membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Sara D’Ascenzo e da Pietro Medioli, regista, scrittore e sceneggiatore.