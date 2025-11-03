“Sospiro”, il respiro del mondo secondo Fil

Nato tra ricordi, viaggi e silenzi, “Sospiro” è il simbolo di una maturità artistica che abbraccia emozione e verità. Fil si racconta tra Uruguay, Australia e Italia, riflettendo sul senso del tempo, sulla libertà creativa e sulla necessità di restare sinceri in un panorama musicale sempre più omologato.

“Sospiro” è una canzone che sembra sospesa nel tempo. Quanto tempo hai dedicato alla sua scrittura e produzione?

Ciao “Sospiro” è frutto di una forte emozione , che ha dato vita in pochi giorni alla creazione di questa canzone e una giornata per la produzione , con l’ aiuto fondamentale di Lorenzo Avanzi.

C’è una frase del testo che consideri centrale per comprendere il significato della canzone?

Penso che sia una canzone dove in ogni frase si può percepire il senso della canzone. Una potrebbe essere ” l’ amore dona il meglio senza dare preavviso e nel buio vidi una luce e mi portò fino al tuo viso”,

Può far capire l’ importanza è imprevedibilità dell’ amore, che quando meno te lo aspetti arriva.

L’esperienza in Uruguay e in Australia ti ha influenzato anche nella scelta dei temi da trattare nei testi?

I viaggi hanno modellato il mio essere, di conseguenza penso anche la mia scrittura.

Che differenza noti tra il pubblico italiano e quello internazionale quando proponi la tua musica?

Non ho mai avuto l’ opportunità di suonare all’ estero a parte qualche sporadico evento. Ho viaggiato per cercare di stimolare me stesso ed ho sempre fatto lavori manuali ed è da quando che ho deciso di mettere le mie energie nella musica che mi sono fermato.

Come vivi oggi la scena musicale indipendente italiana? Ti senti parte di un movimento o più una voce isolata?

Non credo di essere una voce isolata, ci sono tanti artisti validi.

Ma solo la costanza, l’ impegno e una discreta dose di fortuna penso ripaghino nel tempo. Cose apparentemente scontate ma che non lo sono, io stesso fatico nel mantenere il processo di creazione ad un alto livello di energia.

Se potessi sintetizzare in una sola parola il tuo messaggio musicale, quale sceglieresti e perché?

Sincero, perché faccio quello che mi sento senza cercare di dimostrare nulla di più di quello che sono ed ogni canzone racchiude un messaggio, per lo più d’ amore.

