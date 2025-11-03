Pescara capitale delle emozioni:

il trionfo della “Literary Experience”

C’è un prima e un dopo nella vita culturale di Pescara, e il confine si chiama “Literary Experience”. L’evento ideato da Cristiano Romanelli e Aldo Di Bartolomeo ha riscritto le regole delle presentazioni letterarie, consegnando al pubblico una serata di rara bellezza e intensità emotiva. Venerdì 24 ottobre, il Polo Bibliotecario Aternino è stato teatro di un esperimento riuscitissimo, che ha unito parola scritta, musica, psicologia e arte scenica in un equilibrio perfetto di emozione e intelligenza.

L’autore Alessandro Benati, con il suo romanzo “L’ultimo arcano”, ha offerto il pretesto per un rito collettivo, una celebrazione della mente e del cuore. Attori, musicisti e professionisti del settore hanno dato vita a un’esperienza multisensoriale capace di scuotere e incantare. “Mi sono commossa ad ascoltare gli attori, assolutamente inaspettato e originale”, ha raccontato una spettatrice. “Le cose belle non avvengono mai per caso”, ha scritto un’altra, sintetizzando lo spirito dell’intera serata.

Serata che ha confermato il valore di un progetto che, per l’appunto, non nasce per caso, ma da una visione precisa di rinascita culturale. Il coinvolgimento del Comune di Pescara e dell’Assessorato alla Cultura, nella persona di Maria Rita Carota, ha dato forza istituzionale a un evento che, di fatto, ha mostrato la città come una delle realtà più vive e dinamiche del panorama artistico italiano.

Ciò che ha colpito è stata l’eleganza dell’insieme: un pubblico numeroso e attento, una regia impeccabile, tempi scanditi con ritmo teatrale e una sensibilità raffinata in ogni passaggio. La professionalità di Lift Promotion e Book Promotion ha reso ogni dettaglio impeccabile, restituendo alla cultura quel senso di evento autentico, moderno e partecipato che troppo spesso manca.

“Letteratura e musica, psicologia e misticismo”: così l’ha definita un partecipante. E in effetti la Literary Experience è stata tutto questo e qualcosa di più: un invito a guardare la cultura con occhi nuovi, a sentirla sulla pelle. Se questo è solo l’inizio, il futuro degli eventi letterari italiani ha appena trovato il suo punto di riferimento.

