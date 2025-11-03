VENTONUOVO

Giustizia, Bicchielli (FI): “Ho firmato per il referendum, ora parola ai cittadini”

Nov 3, 2025

“Oggi ho firmato alla Camera per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. È un passaggio storico per l’Italia, frutto del lavoro e dell’impegno del centrodestra e di Forza Italia, nel solco della visione garantista di Silvio Berlusconi e della guida del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani”.

Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

“Con la separazione delle carriere rafforziamo lo Stato di diritto, tuteliamo la terzietà del giudice e rendiamo la giustizia più equa e trasparente. Adesso la parola passa ai cittadini, che saranno protagonisti di una riforma attesa da decenni. È un dovere politico e civile sostenere questa battaglia di libertà e democrazia”.

Marco Montini

Di Marco Montini

