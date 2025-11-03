Convegno nazionale “L’ARBITRATO INTERNAZIONALE – Un’occasione di maggior tutela per le imprese italiane all’estero”

Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso la Sala Meeting dell’Hotel Miramare di Castellammare di Stabia (Corso Garibaldi, 1), si terrà un importante Convegno Nazionale dal titolo “L’Arbitrato Internazionale: un’occasione di maggior tutela per le imprese italiane all’estero”.
L’evento, promosso da Unimpresa e dal Tribunale Arbitrale Internazionale dell’Impresa, del Lavoro e dello Sport (TAILS), è organizzato in collaborazione con NACA – Associazione Nazionale Coordinamento Arbitrati, CGDP – Confederazione Giudici di Pace, CUGIT – Confederazione Unitaria Giudici Tributari, Camera di Mediazione Nazionale e TDC – Tutela del Consumatore.
Il convegno rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto tra istituzioni, professionisti e imprese per discutere il ruolo strategico dell’arbitrato internazionale quale strumento di risoluzione rapida, imparziale ed efficace delle controversie, volto a sostenere la competitività delle aziende italiane nel panorama economico globale.
⸻
Intervento istituzionale
On. Gen. Dott. Edmondo Cirielli
Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
⸻
Programma e relatori
15:00 – Accoglienza e registrazione
15:30 – Saluti istituzionali
• Avv. Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
• Dr.ssa, Presidente Nazionale NACA
• Avv., Responsabile Nazionale Camera di Mediazione Nazionale
16:00 – Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi
Presidente Nazionale TAILS
“Presentazione delle iniziative del TAILS e la loro efficacia nella risoluzione delle dispute rispetto al sistema giudiziario tradizionale”
16:15 – Avv. Luigi Vingiani
Segretario Nazionale Confederazione Giudici di Pace
“Lo stato della Giustizia ed il collasso del sistema giudiziario”
16:45 – Dott. Antonio Rocco
Delegato Regione Campania – Camera di Mediazione Nazionale
“La mediazione civile e commerciale quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario”
17:15 – Prof. Avv. Erik Furno
“L’arbitrato internazionale e il diritto comparato”
17:30 – Prof.ssa Loredana Strianese
“L’arbitrato e la tutela delle imprese italiane all’estero”
⸻
L’incontro mira a promuovere la cultura dell’arbitrato e della mediazione come strumenti di tutela legale e di valorizzazione del Made in Italy, contribuendo al consolidamento dell’immagine e della competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.