Convegno nazionale “L’ARBITRATO INTERNAZIONALE – Un’occasione di maggior tutela per le imprese italiane all’estero”

Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso la Sala Meeting dell’Hotel Miramare di Castellammare di Stabia (Corso Garibaldi, 1), si terrà un importante Convegno Nazionale dal titolo “L’Arbitrato Internazionale: un’occasione di maggior tutela per le imprese italiane all’estero”.

L’evento, promosso da Unimpresa e dal Tribunale Arbitrale Internazionale dell’Impresa, del Lavoro e dello Sport (TAILS), è organizzato in collaborazione con NACA – Associazione Nazionale Coordinamento Arbitrati, CGDP – Confederazione Giudici di Pace, CUGIT – Confederazione Unitaria Giudici Tributari, Camera di Mediazione Nazionale e TDC – Tutela del Consumatore.

Il convegno rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto tra istituzioni, professionisti e imprese per discutere il ruolo strategico dell’arbitrato internazionale quale strumento di risoluzione rapida, imparziale ed efficace delle controversie, volto a sostenere la competitività delle aziende italiane nel panorama economico globale.

⸻

Intervento istituzionale

On. Gen. Dott. Edmondo Cirielli

Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

⸻

Programma e relatori

15:00 – Accoglienza e registrazione

15:30 – Saluti istituzionali

• Avv. Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

• Dr.ssa, Presidente Nazionale NACA

• Avv., Responsabile Nazionale Camera di Mediazione Nazionale

16:00 – Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi

Presidente Nazionale TAILS

“Presentazione delle iniziative del TAILS e la loro efficacia nella risoluzione delle dispute rispetto al sistema giudiziario tradizionale”

16:15 – Avv. Luigi Vingiani

Segretario Nazionale Confederazione Giudici di Pace

“Lo stato della Giustizia ed il collasso del sistema giudiziario”

16:45 – Dott. Antonio Rocco

Delegato Regione Campania – Camera di Mediazione Nazionale

“La mediazione civile e commerciale quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario”

17:15 – Prof. Avv. Erik Furno

“L’arbitrato internazionale e il diritto comparato”

17:30 – Prof.ssa Loredana Strianese

“L’arbitrato e la tutela delle imprese italiane all’estero”

⸻

L’incontro mira a promuovere la cultura dell’arbitrato e della mediazione come strumenti di tutela legale e di valorizzazione del Made in Italy, contribuendo al consolidamento dell’immagine e della competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.