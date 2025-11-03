Al Teatro Vittoria Colonna torna Michele La Ginestra

dal 9 novembre “Mi hanno rimasto solo… 20 anni dopo”**

Il Teatro Vittoria Colonna di Marino si prepara ad accogliere di nuovo uno dei suoi protagonisti più amati: Michele La Ginestra torna in scena da domenica 9 novembre 2025 alle ore 18.00 con “Mi hanno rimasto solo… 20 anni dopo”, spettacolo scritto e diretto dall’attore romano, accompagnato dalle musiche originali di Luca La Ginestra.

Una data da segnare sul calendario: il ritorno di uno show che, a vent’anni dal suo esordio, porta sul palco un viaggio emozionante dentro l’anima del teatro. La Ginestra gioca con un palcoscenico che da “vuoto” si trasforma in un complice generoso: il Teatro stesso apre i suoi cassetti pieni di ricordi — costumi, testi, musiche — per esaudire il sogno dell’attore di interpretare ogni sera un personaggio diverso.

Dall’omaggio a Ettore Petrolini a esilaranti pezzi inediti, la performance è una cavalcata di ironia, poesia e filastrocche, pensata per far ridere, sorridere e riflettere. Uno spettacolo che celebra non solo un artista, ma il Teatro come luogo vivo, necessario, insostituibile.

Il Vittoria Colonna diventa così il punto d’incontro tra tradizione e nuova energia scenica: un appuntamento per chi ama lo spettacolo dal vivo e vuole viverlo da protagonista.

Biglietteria

• Intero € 14,00

• Ridotto (over 70 – under 18) € 12,00

• Abbonamenti: 5 spettacoli € 55,00 — 10 spettacoli € 105,00

Disponibili al Botteghino del Teatro Vittoria Colonna e online su Vivaticket.