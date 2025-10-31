Xhovana tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani: “EGO” è il simbolo di una generazione in bilico

L’artista porta sul palco un brano che riflette le contraddizioni e la vitalità dei giovani di oggi



Tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2025, Xhovana rappresenta l’anima più sincera e ribelle della nuova musica italiana.

Il suo brano “EGO” è una confessione lucida, un dialogo con se stessi e con il mondo.

“Viviamo nell’epoca dell’immagine, ma io voglio raccontare ciò che si nasconde dietro”, dice la cantautrice, che trasforma la fragilità in forza creativa.



Con influenze techno e pop, la sua musica abbraccia il caos della contemporaneità e lo trasforma in melodia.

L’esperienza nella nightlife milanese e nel fashion system si riflette nella sua estetica audace, mai fine a se stessa ma funzionale al messaggio.



Il suo prossimo album, “Gossip Girl”, racconterà con ironia e profondità le luci e le ombre della città.

Con “EGO”, Xhovana dà voce a chi cerca equilibrio in un mondo di contrasti, diventando portavoce di una generazione che vuole essere vista e compresa.

CONTATTI E SOCIAL

Instagram @xhovvvana

TikTok @xhovvvana

Spotify https://spotify.link/4fgpRaVZRXb

Apple Music https://music.apple.com/it/artist/xhovana/1505222234

YouTube https://www.youtube.com/@xhovanaofficialvevo4660

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

