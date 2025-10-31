Xhovana tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani: “EGO” è il simbolo di una generazione in bilico

L’artista porta sul palco un brano che riflette le contraddizioni e la vitalità dei giovani di oggi
Tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2025, Xhovana rappresenta l’anima più sincera e ribelle della nuova musica italiana.
Il suo brano “EGO” è una confessione lucida, un dialogo con se stessi e con il mondo.
“Viviamo nell’epoca dell’immagine, ma io voglio raccontare ciò che si nasconde dietro”, dice la cantautrice, che trasforma la fragilità in forza creativa.
Con influenze techno e pop, la sua musica abbraccia il caos della contemporaneità e lo trasforma in melodia.
L’esperienza nella nightlife milanese e nel fashion system si riflette nella sua estetica audace, mai fine a se stessa ma funzionale al messaggio.
Il suo prossimo album, “Gossip Girl”, racconterà con ironia e profondità le luci e le ombre della città.
Con “EGO”, Xhovana dà voce a chi cerca equilibrio in un mondo di contrasti, diventando portavoce di una generazione che vuole essere vista e compresa.
