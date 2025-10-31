VENTONUOVO

SING LIFE LIVE BEATS un concorso per la VITA

Ott 31, 2025
alt tag vita

SING LIFE LIVE BEATS un concorso musicale per la VITA. Evviva la vita, sempre! è il motto di questa prima edizione del nuovo concorso musicale per celebrare e custodire il dono della vita.

“Esprimiamo la gioia di vivere, sempre e comunque, con una canzone.”

È questo il filo conduttore del progetto 2025 del Movimento per la Vita Sant’Anna di Tivoli e Guidonia, realizzato in collaborazione con la Diocesi di Tivoli e Palestrina, la Caritas Diocesana e con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, a partire dalle ore 17.30, presso il Teatro Imperiale di Guidonia, dove si terrà un concorso musicale dedicato a brani, editi o inediti, ispirati al grande tema della Vita.

A condurre la serata saranno Vittorio Gallo, giovane ingegnere brillante e molto attivo nella vita culturale della provincia di Roma, e Angelita Puliafito, regista teatrale, cantante e cantautrice, che nei suoi spettacoli e nei suoi brani affronta spesso temi sociali e umani con profondità e sensibilità.

L’iniziativa nasce come un inno alla speranza e all’accoglienza, ma anche come un’occasione per non lasciare sole le donne e le famiglie che vivono o hanno vissuto la sofferenza dell’aborto, e per promuovere una cultura della prevenzione, dell’ascolto e dell’amore.

La musica diventa così linguaggio universale di condivisione, strumento di dialogo e testimonianza di fede nella vita in ogni sua forma.

Saranno premiati i brani che, per esecuzione e contenuto, sapranno esprimere al meglio il valore della vita umana.

Ma la vittoria più grande sarà poter gridare insieme, soprattutto con i giovani che aspettiamo numerosi: “Evviva la vita, sempre!”

La serata sarà arricchita da una mostra collettiva d’arte, sullo stesso tema, degli artisti Ilaria Mondati, Erika Fossati e Noemi Tiranti.

La serata continuerà alle ore 21.00 con il concerto del gruppo Kantiere Kairòs, noto per i suoi brani dal forte valore umano e spirituale.

Vi aspettiamo per condividere un momento di musica, speranza e rinascita!

CAV e MPV “Sant’Anna” – Tivoli e Guidonia

Sara Lauricella

