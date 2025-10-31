VENTONUOVO

Michele Saracino, la voce di chi non smette di sognare

Marco Vittoria

Ott 31, 2025 #musica italiana, #news, #nuovo singolo

Dopo anni di esperienze, sacrifici e palchi, Michele Saracino torna con “La vita è viva”, un brano che racchiude emozione e verità. In questa conversazione l’artista ripercorre la sua storia, tra lavoro e musica, parlando di coraggio, ispirazioni e di un sogno che continua a pulsare forte.

Hai alle spalle una lunga esperienza tra palco e lavoro. Come riesci a conciliare vita artistica e quotidianità?

Il lavoro è essenziale per vivere. Per la musica ho fatto tante rinunce pur di continuare il mio sogno.

«La vita è viva» sembra parlare di riscoperta. Cosa hai riscoperto tu mentre la scrivevi?

Scrivendola mi emozionavo fino alle lacrime.

Quali sono state le difficoltà maggiori nel portare avanti la tua carriera musicale nel tempo?

Purtroppo avendo avuto al mio fianco persone sbagliate ne ho pagato un caro prezzo.

C’è qualche artista, anche non famoso, che ha ispirato il tuo modo di vivere la musica?

Lucio Battisti

Hai mai pensato di raccogliere le tue canzoni in un album completo?

Sì certo l’ho pensato

Se potessi collaborare con un artista italiano oggi, chi sceglieresti e perché?

Giorgia.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

