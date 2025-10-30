Laura Variale, il romanzo “Ninella e il mondo”: la forza delle radici e la voce di Napoli | RECENSIONE

“Ninella e il mondo” è un romanzo che arriva dritto al cuore, un racconto intimo che si intreccia con la grande storia di Napoli e del Sud Italia. Laura Varriale costruisce una narrazione corale, in cui la vita della nonna Ninella emerge tra sacrifici, dolori e rinascite, incarnando lo spirito di una città che non si arrende mai. Attraverso una scrittura asciutta ma carica di emozione, il libro ci guida dentro un universo di memorie familiari e collettive, restituendo la voce a chi spesso è rimasto in silenzio: le donne meridionali che hanno tessuto la storia con coraggio e dignità. La forza di Ninella è la forza della resilienza, un dono che l’autrice, dopo gravi lutti personali, ha sentito il bisogno di esplorare e condividere. Una lettura che emoziona e fa riflettere sul valore delle radici, sull’identità e sul legame profondo che unisce generazioni diverse, insegnandoci che conoscere il passato è l’unico modo per affrontare il futuro.

Amazon.it: Ninella e il mondo – Varriale, Laura, Cerulo, Angelo – Libri

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

