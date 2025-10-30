Emilio Longhena pubblica “La magica collezione” – Il fascino dell’invisibile: un thriller psicologico dal volto mutevole | RECENSIONE

Con “La magica collezione”, Emilio Longhena ci conduce in un viaggio affascinante e disturbante nei meandri della psiche umana, servendosi di un simbolismo potente: le maschere. Il protagonista, il professor Mattia Risposti, è un uomo colto, elegante, apparentemente razionale, che si ritrova catapultato in una spirale di eventi inspiegabili dove l’identità, la realtà e la percezione si sgretolano progressivamente. Il romanzo si muove tra thriller e introspezione, tra l’onirico e il reale, con uno stile fluido e denso di rimandi culturali. Le maschere diventano qui più che oggetti: sono presenze, enigmi, voci dell’inconscio. Ogni passo del protagonista nella sua “collezione” è anche un passo verso una verità interiore che inquieta e affascina. Longhena dimostra una sensibilità rara nel trattare i temi della follia, della doppiezza e della crisi dell’identità con rispetto e profondità, mantenendo alta la tensione narrativa. “La magica collezione” non è solo un romanzo, ma un’esperienza percettiva: chi legge si ritrova a indossare e togliere maschere, proprio come il suo protagonista. Un’opera ricca, stratificata e capace di parlare a chiunque si sia mai chiesto quanto della propria vita sia davvero reale.

Marco Vittoria


